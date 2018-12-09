Будет ли дефолт в России в 2018, последние точные данные — http://simkr.ru/

Учитывая состояние российской экономики, большинство граждан нашей страны с содроганием смотрит в будущее. В последнее время все чаще поднимаются следующие вопросы: наступит ли в России дефолт и может ли повториться кризис 1998 года?

Причиной паники среди населения являются не только очередные санкции США и европейских стран. Помимо этого продолжает дешеветь нефть, являющаяся главным спасательным кругом экономики РФ, увеличивается уровень инфляции и сдает свои позиции рубль.

Дискуссии о возможности российского дефолта среди населения выдаются вполне логичными в контексте новостей об увеличении количества невыплаченных долгов по внешним кредитам за последние несколько лет. Не способствует ситуации и отсутствие стабильных признаков в российской экономике. Однако, прежде чем анализировать сложившуюся ситуацию в России, следует иметь теоретическое представление, чем является дефолт в экономике страны, и то, по каким причинам он может возникать.

В экономической трактовке понятие «дефолт» подразумевает невозможность выполнения своих долговых обязательств. В то же время объявление неплатежеспособности заемщика является промежуточным этапом перед его банкротством.

Какие предпосылки могут дать толчок к возникновению дефолтного состояния экономики страны? Среди ключевых причин экономисты-аналитики называют следующие:

экономическая стратегия страны не соответствует реальным обстоятельствам – такая ситуация может возникнуть, когда для решения текущих проблем государство берет неподъемное количество внешних займов, тем самым, усугубляя финансовое положение еще больше;

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стремительный рост теневой сферы экономики находит свое негативное отражение в государственном бюджете – его дефицит, в последствие, приходится перекрывать источниками внешнего финансирования. Если игнорировать эти тенденции – через несколько лет дефолтное состояние может быть неминуемо;

кардинальная смена властей, и, как следствие, политический кризис;

дефолт экономики государства может наступать также и на фоне развития мирового экономического кризиса.

Bank of America Corp. прогнозирует, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1997–1998 годов, сообщает Bloomberg. Об этом, как утверждают аналитики финансовой организации, свидетельствует схожая динамика рынков. На основе анализа трендов аналитики прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — цитирует Bloomberg ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.

Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса. В то же время, отмечает Bloomberg, указанные симптомы вызваны другими факторами. Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. К 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.

О рисках новой рецессии ранее предупреждал и Всемирный банк в докладе «Глобальные экономические перспективы». Несмотря на то, что прогнозы развития мировой экономики на ближайшие годы в целом перспективны, в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет — именно это время прошло с момента финансового кризиса 2008 года, указывалось в докладе.

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В конце мая на выступлении в Париже свои прогнозы о будущем кризисе дал и финансист Джордж Сорос. Как и аналитики Bank of America, он увидел признаки приближающейся рецессии в росте курса доллара и бегстве капитала с развивающихся рынков

В конце мая о надвигающемся кризисе предупреждал и финансист Джордж Сорос. «Все, что могло пойти не так, пошло не так», — считает Сорос. «То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность», — уверен он. По словам миллиардера, Евросоюз столкнулся с тремя ключевыми проблемами: проблема с беженцами, территориальная дезинтеграция (выход Великобритании из ЕС) и политика жесткой экономии, вызванная финансовом кризисом, который «помешал экономическому развитию Европы».

Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на недавнем Петербургском международном экономическом форуме, была более сдержана в оценке существующей ситуации, однако обратила внимание, что над мировой экономикой нависли три «тучи»: высокий уровень долговой нагрузки, которую накопили государства и компании (она уже превышает $162 трлн или 220% мирового ВВП), вероятность оттока капитала из развивающихся стран и третья, «самая темная туча» — «стремление некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями». Иными словам, тот самый протекционизм, которым прославился Трамп.

Если же посмотреть на данные Всемирного банка, то мировая экономика в последние 40 лет двигается по четкому циклу, в котором раз в 7–10 лет происходит резкое замедление темпов роста: 1975, 1982, 1991, 2001 и 2009 годы были точками кризиса, когда вместо 3-5% в год рост составлял 0,8%, 0,3%, 1,4%, 1,9% и минус 1,7% соответственно.

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Управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов считает, что российская экономика не выглядит уязвимой. Постепенное санкционное давление привело к снижению объема и реструктуризации внешних долгов, а накопленные резервы и высокие пока еще цены на энергоносители позволяют чувствовать себя относительно спокойно в обозримом будущем. Хотя, по словам эксперта, усиление санкционного давления или существенное расширение дисбалансов в мировой финансовой системе, безусловно, не может не затронуть нашу экономику.

В эфире радио Sputnik инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский прокомментировал прогноз аналитиков банка.

«Это лишь одно из исследований, просто его распространило известное издание, и этот факт породил такой ажиотаж вокруг публикации. Это так называемый тематический обзор, их выпускают время от времени аналитики крупных западных инвесткомпаний и банков, для того, чтобы, как говорится, клиентов в тонусе держать. А между такими обзорами идут скучные ежедневные публикации с сухими рекомендациями, какие акции покупать, какие продавать, и они, как правило, не привлекают внимания широкой публики. А данная публикация относится к категории материалов, которые как раз и призваны подогревать интерес публики», – считает Владимир Рожанковский.

Из этого, впрочем, не следует, что нет оснований опасаться повторения кризиса 1997-1998 годов, сказал он. «Я не знаю, с каким годом сравнивать, но то, что делает сейчас (президент США Дональд) Трамп, конечно, укрепляет доллар и ослабляет валюты развивающихся рынков. В отличие от 1997-1998 я не вижу сейчас большого объема инвестиций в развивающиеся рынки. Потому что тогда был колоссальный переток денег из США, других крупных инвестцентров в сторону азиатских стран, в которых, как тогда казалось, формируется новый центр экономического развития. Там в итоге оказалось денег больше, чем они могли переварить. Сегодня – и в этом я бы поспорил с Bank of America – я не вижу похожих условий, поскольку деньги идут, наоборот, с развивающихся рынков и из Европы в США. США намеренно создают эту ситуацию, они повышают процентную ставку и повышают привлекательность инвестиций в свои облигации. Тем самым они выкачивают деньги по всему миру – и ситуация, таким образом, прямо противоположная той, которая была в 1997-1998 годах. Так что, если уж так говорить, опасаться биржевого кризиса следует не где-то еще, а именно в Штатах, где бумаги по инвестиционным мультипликаторам сильно переоценены», – отметил Владимир Рожанковский.

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Аналитик и член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский считает, что россиян неизбежно ожидает дефолт, если цены на нефть в ближайшее время снизятся.

По мнению Жуковского, «если нефть не закрепится на уровне 71 доллар за баррель, а начнет снижение, то 80 рублей за доллар покажется детским садом, а евро вообще перевалит за сотню. Девальвация рубля в любом случае произойдет — это лишь вопрос времени. Мы все уже на «Титанике», с которого не сойти», — пишет ura.news.

Неизбежность девальвации национальной валюты Жуковский объясняет тем, что 68% экспортных доходов по-прежнему формируются за счет нефти и газа: «у нас как была экономика бензоколонки, так и осталась. С 2008 года наша экономика выросла всего на 4,5%, в то время как у многих развитых стран — на 40-50%».

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