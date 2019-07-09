будет или нет, как спасаться

Прошлый год стал одним из самых неудачных периодов для американского рынка. Крупнейшие акции компаний, такие как Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, продемонстрировали падение, лишив трейдеров стабильного заработка. Большинство экспертов сходятся во мнении, что мировая экономика приближается к глобальному финансовому кризису, который наступит уже совсем скоро.

Приближается финансовый кризис?

О первых звоночках, оказывающих негативное влияние на экономику, заговорил Джордж Сорос. Известнейший миллиардер обвиняет действующего президента США Дональда Трампа в антиамериканской политике, направленной на усугубление ситуации на фондовых рынках. Торговые войны и непрекращающиеся санкции оказывают давление на акции крупнейших компаний.

Также, одной из главных проблем приближающегося финансового кризиса является ситуация в Евросоюзе. Глава МВФ Кристин Лагард недавно заявила о серьезных кредитных обязательствах стран ЕС, которые не будут исполнены в срок.

Как предугадать финансовый кризис?

В 2019 году эксперты не прогнозируют резких обвалов на рынке. Однако в следующем году они советуют готовиться к глобальному финансовому кризису. Существует несколько признаков, благодаря которым можно предугадать кризис.

Основная угроза – ипотечный пузырь. Сегодня банки легко выдают кредиты населению, обеспечивая их недвижимостью заемщика, но большинство людей не в состоянии своевременно исполнять кредитные обязательства из-за финансовых трудностей в семье или на работе. Рано или поздно ипотечный пузырь лопнет, и все бремя ляжет на банковские учреждения, которые начнут терпеть убытки и в результате разорятся.

Валютные и торговые войны, расширение санкций, отсутствие экономического прорыва также являются главными причинами скорого наступления финансового кризиса.

Как спастись от кризиса?

По словам экспертов, глобальные проблемы в мировой экономике наступят не раньше, чем через полгода, поэтому есть время принять разумное инвестиционное решение. Многие аналитики, несмотря на давление на доллар, видят в американской валюте потенциал не только на стабильность, но и на рост.

Некоторые предпочитают хранить сбережения в золоте. История не раз доказывала, что покупка металлов является идеальным средством для хранения денег от кризиса и хорошей инвестицией на светлое будущее.

Однако, чего точно не стоит делать, так это ожидать стабильности на мировых рынках. Брать деньги в кредит на долгий срок, нежели их сберегать и приумножать – плохая стратегия на сегодняшний день. Финансовый кризис точно наступит, вопрос лишь во времени. Поэтому не стоит брать на себя избыточные риски и играть с длинными позициями.

Вложения в развивающиеся рынки также не спасут ваши сбережения. Время спокойных денег и стабильного дохода в России прошло, необходимо уже сегодня всерьез задуматься о том, как вы встретите приближающийся глобальный финансовый кризис.

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