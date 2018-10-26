Брюссель дал Украине домашнее задание

Евросоюз готов и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку Украине, отметил достижения в реформах, но и заметил, что нужно еще многое сделать

Об этом говорится в заявлении представительства Европейского союза в Украине, передает «ДС».

«Европейский союз внимательно следит за развитием последних событий с внедрением реформ государственного управления в Украине. Достигнут значительный прогресс, однако, нужно сделать еще больше. ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку в госбюджет Украины, так, на основе уже имеющихся хороших результатов, в 2018 были выделены 15,5 млн евро», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС приветствуют усилия правительства Украины по обновлению Стратегии реформирования госуправления.

Также Евросоюз поддерживает усовершенствованную процедуру набора новых государственных служащих на должности специалистов по реформам.

При этом отмечается, что набор госслужащих на должности специалистов по реформ требует активного привлечения соответствующих министерств.

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