Британский Минфин предсказал экономическую катастрофу из-за политики Трампа







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Торговая война, объявленная администрацией президента США, станет «катастрофой для каждого», заявил министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в интервью CNBC. По его словам, и сами США не будут застрахованы от последствий этой торговой войны.



Российский фондовый рынок пострадал в чужой торговой войне



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Российский фондовый рынок пострадал в чужой торговой войне



«Я очень надеюсь, что мы сможем избежать полномасштабной торговой войны, которая может стать катастрофой для каждого, не только для США», — сказал Хэммонд. На протяжении десятилетий США придерживались модели открытого рынка и свободной торговли, однако сейчас политика американских властей поменялась, подчеркнул Хэммонд. По его словам, в связи с этим мировая экономика переживает период неопределенности.

26 июня президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Евросоюза. США устранят дисбаланс во взаимной торговле с ЕС, написал он на своей странице в Twitter. Белый дом готов ввести пошлины в размере 20% на импортируемые из европейских стран автомобили, если ЕС не откажется от торговых барьеров в отношении американских компаний, отмечал он.

Действия президента США вызвали в понедельник распродажи на рынках акций по всему миру. Кроме того, дополнительно к введенным тарифам на импорт китайских и европейских товаров США могут ограничить возможности китайских фирм инвестировать в свои технологические компании. The Wall Street Journal пишет, что минфин США разрабатывает правила, по которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из Китая, не смогут покупать американские компании, имеющие доступ к «важным отраслевым технологиям». Дональд Трамп также может инициировать ограничения на экспорт для предотвращения утечки технологий в Китай. Одновременно с этим начиная с понедельника Европейский союз вводит импортные пошлины на товары из США общей стоимостью $2,8 млрд.





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