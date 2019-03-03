Британские СМИ нашли «наиглавнейшего советско-российского шпиона» — Новости политики, Новости России — EADaily

Официальный представитель России МИД Мария Захарова считает «тупой местью» расследование британской прессы, в котором российского посла в Лондоне Александра Яковенко выставили шпионом.

«Годовщина „Солсбери“ отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано. Журналисты там не зря едят свою кашу — найден наиглавнейший советско-российский шпион, и им оказался… Александр Яковенко, наш посол в Лондоне», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как она заметила, расследование британской прессы опирается на два неопровержимых факта: Александр Яковенко работал в Постпредстве при ООН в Нью-Йорке и покинул город в период высылок агентов КГБ из США, а также то, что он награждён «военной» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, на днях Александру Яковенко вручили орден «Александра Невского».

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«В принципе, всё сходится. Если не брать в расчёт, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок. И орденом Александра Невского (я думаю, они просто перепутали с медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“, назвав ее „военной“) в один день с ним наградили ещё Постпреда при ЕС Чижова, а недавно его удостоились посол в Италии Разов, заместители министра иностранных дел Мешков (ныне посол во Франции) и Грушко и т. д. А почему? Потому что исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии.

Если же британские журналисты реально полагают медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ военной наградой — у меня вообще слов нет», — отметила представитель МИД.

По мнению Захаровой, это является очередным подтверждением тому, что многие британские журналисты дурно образованы и плохо воспитаны, а иначе они не стали бы пропагандистами.

«Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Правительство Мэй молчит всё упорнее. А посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона. Тактика не новая и очень глупая. Но другого от нынешнего правительства Великобритании, которое оркеструет медийные кампании, основанные на бесконечных „утечках“, ожидать не приходится», — написала дипломат.





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