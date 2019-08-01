Британская экономика сможет выдержать Brexit без соглашения с ЕС

Экономика Великобритании достаточно устойчива, чтобы справиться с последствиями возможного выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, заявил глава британского Минфина Великобритании Саджид Джавид.

«Наша экономика сильна в своей основе, так что сегодня мы можем многое выбирать. Мы можем, например, выбрать, инвестировать ли в школы, наши больницы, великолепную полицию, но мы также можем готовиться к выходу из ЕС. И если это будет означать выйти (из ЕС — ИФ) без сделки, то это именно то, что мы сделаем», — цитируют Джавида британские СМИ.

«Мы говорили ясно: мы хотим соглашения, но это должно быть другое соглашение, хорошее соглашение, отменяющее этот недемократический «бэкстоп», и если мы не можем убрать этот «бэкстоп», тогда нам нужно покидать (ЕС — ИФ) без соглашения, и мы будем готовы сделать это», — отметил министр.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что сделка с Брюсселем, достигнутая его предшественницей Терезой Мэй, нежизнеспособна. В свою очередь глава МИД королевства Доминик Рааб указывал, что Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по «жесткому» сценарию — без соглашения с Брюсселем.

«Страховочный план», или «бэкстоп», является одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывался. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, он должен обеспечивать «прозрачность» границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом как для ЕС, так и для Великобритании.

«Страховочный план», согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС. Борис Джонсон тоже подчеркивал необходимость отмены «страховочного плана».





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