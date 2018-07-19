БРИКС ломает мировую экономику

https://news.ru/storage/news/2fc8f9d746963d5b4de028b0ff1d9c7d/22781433-7af9-4131-a2b6-ccc17ad44c1c_850.jpg

ТАСС/Сергей Бобылев

Уже сейчас G7 отстаёт от стран-участниц БРИКС по общему объёму ВВП

Похоже, мировая экономика разделилась на два лагеря. С одной стороны — страны «Большой семёрки», с другой — государства-участники союза БРИКС, который в последнее время лишь набирает свои обороты. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экспертной дискуссии в Москве перед предстоящим саммитом БРИКС решил объяснить, какие сейчас есть центры развития и как они влияют на экономическое обустройство мира. Подробности — в материале корреспондента News.ru.

Согласно официальным подсчётам экспертов, страны БРИКС уже сейчас имеют ВВП на $44 трлн, что на $4 трлн больше, чем у G7. Можно отметить определённый прорыв в экономическом и торговом развитии. Получается так, что отношения между восточными странами, их решения и соглашения становятся более весомыми на мировом рынке, и теперь отношения с США могут складываться совсем по иной схеме, нежели это было раньше.

«Страны БРИКС стали выступать единым фронтом. Появляются новые взаимоотношения с Китаем, новые инициативы, которые могут распространяться на ШОС. У всех стран БРИКС есть желание в создании собственных продуктов, а не производства, чтобы быть на высоком уровне автоматизации и цифровизации», — сказал глава МЭР Максим Орешкин.

News.ru/Руслан Исхаков

Максим Орешкин

Именно автоматизация и создание собственных эксклюзивных продуктов влияют на темпы роста экономики, необходимо наращивать добавленную стоимость на своей территории. Со временем у БРИКС уровень экономического развития будет лишь только нарастать, поэтому влияние на мировую экономическую систему будет куда весомее.

С точки зрения цифровизации — гонка лишь только началась. Не так много стран «восточного блока» могут похвастаться хорошими темпами автоматизированного развития, но зато есть западные страны, на которые стоит равняться. Если кто-то движется вперед, то будет желание развиваться и догонять. Поэтому в этом плане странам БРИКС есть куда расти и где изменяться.

Также стоит отметить, что Россия и Китай в последние годы ведут торги с использованием национальных валют, что делает эти страны более независимыми в экономическом плане. Если вдруг начнётся реальная торговая война с США, а такой исход исключать совсем не стоит, Россия и Китай будут пользоваться своими внутренними рычагами и возможностями. Последствия для экономик от такой блокады будут минимальными.

Ещё одной важной темой обсуждения в преддверии саммита БРИКС, стал торговый оборот с африканскими странами. На сегодняшний день он составляет $300 млрд. Для России африканские рынки новые, но перспективные, поэтому торговый оборот будет только расти. По словам министра, существует ещё очень много сфер, в которых Россия и африканские страны могут сотрудничать.

В этой связи Орешкин уверен в необходимости более активно занимать перспективные африканские рынки.

Источник