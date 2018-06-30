Брекситания теряет темп

Издание Economist в своём очередном номере поместил заметку, в которой британские эксперты дают свой прогноз и оценку экономики страны. На сегодняшний день, пожалуй, ни одна тема не будоражит все слои британского общества, как будущее экономики страны после «бракоразводного процесса» с Европейским Союзом.

Когда в июне 2016 году Великобритания приняла это судьбоносное решение, достаточно продолжительное время казалось, что никаких существенных последствий для национальной экономики не ожидается. И хотя на тот момент фунт стерлингов после референдума резко потерял в цене, при этом темпы роста ВВП во второй половине 2016 г. опережали динамику первого полугодия. Да и вопреки некоторым прогнозам и опасениям ряда экономистов, уровень безработицы продолжал сокращаться.

Эксперты, однако, замечают, что при всех оптимистичных экономических показателях, тем не менее, предположение, что экономика сможет избежать последствий неопределенности, связанной с Брекситом, всегда выглядело фантастичным.

После того как темпы роста ВВП резко замедлились, британская экономика превратилась из мирового лидера — в отстающего. Многие эксперты ожидают, что Комитет монетарной политики (КМП) Банка Англии примет решение о сохранении базовой ставки на уровне 0,5%, поскольку налицо слишком слабая динамика роста экономики, что не позволит справиться с высокими издержками на рынке заимствований.

Позитивное развитие страны в период после оглашения результатов референдума британские эксперты объясняют несколькими факторами. Правительство ослабило жесткую фискальную политику, в августе 2016 г. Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 0,25%. К тому же, практически в то же время мировая экономика вступила в свой первый коллективный этап динамичного роста с момента глобального финансового кризиса. Поскольку британская экономика является открытой, ее экспортеры выиграли от высокого внешнего спроса, особенно из Евросоюза, являющегося безоговорочным крупнейшим торговым партнером Великобритании.

ИноСМИ28.12.2017ИноСМИ15.03.2018Aftenposten07.06.2018The Independent21.03.2018Экономические последствия голосования в пользу выхода из ЕС можно сравнить с нарастающим болевым эффектом от, казалось бы, обычного незначительного укуса. Падение котировок фунта стерлингов, вызванное результатами референдума, сделало импорт более дорогим. Инфляция практически в течение всего 2017 г. превышала темпы роста доходов населения. Хотя она снизилась по сравнению со своим недавним пиковым значением в 3,1%, реальные доходы населения до сих пор практически не растут.

Сегодня жалование среднестатистического работника приблизительно на 3% меньше значения, которое ожидалось по прогнозам, сделанным на данный период в июне 2016 г., когда реальные доходы населения увеличивались. Сторонникам Брексита, которые придают особое значение оценке размера финансовых средств, отчисляемых Великобританией в пользу ЕС, будет полезно узнать, что в целом для экономики это выливается в потери 350 млн фунтов доходов в неделю, а рост расходов домохозяйств, за счет которых формируется около 60% ВВП, замедлился.

Все это постепенно сказалось и на общем росте экономики. В первом квартале 2018 г. ВВП вырос всего на 0,1% — минимальные темпы с 2012 г. Согласно данным Национального статистического управления, неблагоприятная погода в начале года негативно отразилась на строительном секторе, но в целом имела ограниченный эффект на экономику. Гораздо большее значение имело, скорее, замедление мировой экономики, приведшее к падению экспорта Великобритании в течение последних двух кварталов подряд.

Принятое в прошлом ноябре решение КМП пересмотреть предыдущее, последовавшее сразу после референдума, сокращение базовой процентной ставки, которое было вызвано желанием снизить инфляцию до целевых 2%, лишь усложнило ситуацию. Перспективы увеличения стоимости заимствований сделали население более осторожным. Свыше половины британцев, что является максимальным показателем с 2011 г., полагают, что в скором времени ожидается дальнейшее ужесточение монетарной политики. Некоторые домохозяйства в этой связи, похоже, предпочли выплату долгов или наращивание сбережений увеличению расходов. Коммерческие инвестиции находятся в состоянии стагнации, отражая быстрое приближение момента выхода Великобритании из ЕС.

Многие экономисты сейчас задаются вопросом, не движется ли Великобритания к полноценной рецессии. Ряд последних исследований на этот счет не добавляет позитива. После уверенной динамики в 2017 г. промышленное производство падает. Розничные продажи увеличились, однако эта тенденция дает нам слабое представление о реальном состоянии совокупного показателя потребительских расходов. Все чаще высказывается мнение, что перспектива роста ВВП по итогам второго квартала 2018 г. в промежутке «жалких» 0,1-0,2% не выглядит столь уж пессимистичной.

Эксперты Economist считают маловероятным сценарий, при котором британская экономика сможет восстановиться в короткие сроки, что подтверждается целым рядом наметившихся тенденций. Так, очевидно, что уровень потребительского доверия остается низким, а инвестиционные планы бизнеса на ближайшую перспективу крайне умеренные. В 2018-19 гг. правительство, видимо, продолжит ужесточение монетарной политики, поскольку ему необходимо закрывать бюджетный дефицит, особенно в условиях новых обещаний тратить больше на здравоохранение. Похоже, Великобритания оказалась в ловушке периода слабого роста. И это при том, замечают британские эксперты, что Брексит еще даже не состоялся.





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