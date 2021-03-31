Боррель заявил о «нападении» в ходе визита в Москву

Верховный представитель дипломатии ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что на него «напали» во время визита в Москву. Об этом сообщает France 24.

Так он прокомментировал якобы оскорбления в свой адрес от российской стороны.

«Это нападение, а не оскорбление», — сказал Боррель, отвечая на вопрос.

Дипломат также выразил мнение, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся «в мертвой точке».

Как ранее заявил Боррель, Россия и Китай сближаются для противостояния западным странам. Европейский политик отметил «похожий язык» Москвы и Пекина в разговоре о Западе и Соединенных Штатах, он также обратил внимание на стремление обеих стран повысить свою экономическую независимость от западных государств. Однако Боррель подчеркнул, что нельзя оценивать связи Китая и России исключительно с экономической точки зрения.

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