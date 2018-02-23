Борис Кушнирук: Нового цунами не будет

Борис Кушнирук, экономический эксперт, экс-председатель правления Юнекс Банка – о том, почему не стоит опасаться очередного витка глобального кризиса.

Значительные колебания индексов ведущих фондовых бирж, особенно в США, которые наблюдались в начале февраля, вызвали обеспокоенность, что мир снова может погрузиться в глобальный экономический кризис.

Но следует сразу отметить, что мир, по большому счету, еще и не вышел из первого по-настоящему глобального экономического кризиса, который начался в 2007 году. Одной из главных его причин стало изменение технологических укладов. Развитие IT-технологий, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии, переход на массовое использование авто с электродвигателями, появление нано- и биотехнологий – все это не могло не вызывать глубинные сдвиги всей экономической системы. Ведь для нее на протяжении почти всего 20-го века было характерно господство углеводородов, роль которых важна и сегодня. Переход к шестому технологическому укладу предусматривает существенные изменения стоимости активов, видов деловой активности и форм занятости людей. Все это неизбежно приведет к снижению стоимости акций одних компаний и росту других.

Учитывая сказанное, можно предположить, что к середине двадцатых годов 21-го века шестой технологический уклад обеспечит себе господствующий статус в мировой экономике. Но прежде следует ожидать значительную турбулентность, геополитическую в том числе. Поэтому в течение этого периода глобальная экономика может быстро восстанавливаться, но затем снова погружаться в новые волны экономического кризиса.

В то же время, пока нельзя сказать, что те значительные колебания на фондовых биржах, которые мы наблюдали в последнее время, предвещают о такой новой волне.

Экономика США выглядит неплохо. Несмотря на неоднозначность шагов Дональда Трампа, его внутренняя экономическая политика, направленная на дерегуляцию, снижение налогового давления, создание рабочих мест, положительно воспринимается американским бизнесом и населением, стимулирует приток инвестиций в Штаты. Также на сегодняшний день нет оснований говорить о каких-то фатальных диспропорциях на европейском или азиатском рынке, которые могли бы спровоцировать значительную дестабилизацию мировой экономики.

Исходя из этого, значительные колебания фондовых бирж, в первую очередь в США, являются отражением значительной перегретости рынка акций там. Основные американские индексы акций за 2017 год и январь 2018 года выросли чуть ли не на 30%, что вряд ли отражает их реальную стоимость. Поэтому определенная коррекция была прогнозируемой. Хотя колебания оказались несколько большими, чем это можно было предполагать. Дополнительные опасения по поводу снижения стоимости акций связаны также с ожидаемым в 2018 году поэтапным повышением учетной ставки ФРС. Это приведет к росту кредитных ставок в США. А в таких случаях инвесторы обычно часть средств переводят из акций в долговые ценные бумаги.

Для Украины угроза дестабилизации фондовых бирж, в первую очередь, касается снижения стоимости сырьевых товаров на мировых биржах. Учитывая преимущественно сырьевой характер украинского экспорта, падение цен на аграрную и металлургическую продукцию на внешних рынках может привести к существенному сокращению поступлений валютной выручки, ухудшению платежного баланса и, соответственно, существенной дестабилизации курса гривны к иностранным валютам. Но следует отметить, что при таких условиях стоимость энергоносителей, значительную часть которых Украина импортирует, тоже может снизиться. Что, безусловно, хорошо.

Впрочем, ситуация на рынке углеводородов в значительной степени будет зависеть от того, что происходит на Ближнем Востоке. В этом регионе Россия откровенно расшатывает ситуацию. А это может спровоцировать рост озабоченности относительно достаточности объемов предложения нефти. Поэтому снижение цен на аграрную и металлургическую продукцию не гарантирует такого же тренда на углеводороды.

Кроме того, рост стоимости заимствований на внешних рынках сделает более проблемным и дорогим для украинского правительства выпуск еврооблигаций в 2018–2019 годах. Это усиливает потребность возобновления сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми институтами. Ибо только они смогут оказать нам финансовую помощь, которая позволит пройти без дефолта пик выплат по внешним долгам в 2019–2020 годах.

Борис Кушнирук

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