Борис Колесников: Только мир и новая Конституция позволят Украине преодолеть кризис и возродить экономику

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Страна должна быть президентской или парламентской, ведь кто-то должен нести ответственность, говорит оппозиционный политик

Фото: opposition.org.ua

Только мир и новая Конституция позволят Украине преодолеть кризис и возродить экономику. Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире телеканала «Прямой» во вторник, 26 июня.

«28 июня мы будем отмечать 22 года нашей Конституции. Но, к сожалению, время настолько динамично, что эта Конституция уже не совершенна», – отметил политик.

Борис Колесников подчеркнул, что еще в 2016 году на заседании оппозиционного правительства была принята концепция новой Конституции.

«Не может страна со слабой экономикой быть парламентско-президентской или президентско-парламентской. Она должна быть или президентской, или парламентской, потому что кто-то должен нести ответственность. Мы выступаем за парламентскую республику. У государства должны остаться четыре основных функции: оборона, безопасность, национальная и криминальная полиция, и международная политика. Все остальное – это исключительно полномочия местных советов. В парламенте оставить 150 депутатов. Вот это главное», – убежден оппозиционный премьер.

В тоже время, по словам Бориса Колесникова, этот состав парламента не способен принять такие изменения в Конституцию.

«Мы толчемся на месте уже 4,5 года. Только мир и новая Конституция позволят Украине преодолеть кризис и возродить экономику», – резюмировал оппозиционный премьер.

Напомним, ранее Борис Колесников объяснил, что доступное кредитование малого и среднего бизнеса существенно снизит безработицу в Украине. Политик напомнил, что инвесторы выбирают нашу страну, потому что зарплата здесь ниже, чем в Китае.

Также напомним, Борис Колесников рассказал, что одним из локомотивов развития экономики Украины является сельское хозяйство, и объяснил, что один только сельскохозяйственный сектор может дать Украине 150 млрд долларов ВВП.

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