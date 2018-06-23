Борис Колесников: Доступное кредитование малого и среднего бизнеса существенно снизит безработицу

Доступное кредитование малого и среднего бизнеса позволит существенно снизить безработицу и остановить отток кадров за границу

Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников по время рабочей поездки в город Прилуки Черниговской области.

По мнению политика, административными мерами безработицу и отток кадров остановить невозможно, ведь развитие малого и среднего бизнеса достигается совершенно иными механизмами.

«Первое – это доступное кредитование. Второе – это профессиональная подготовка специалистов. Для того, чтобы люди не уезжали за границу, а оставались в стране, нужно освоить и следующий этап. Нужна готовая продукция, которая будет по карману украинцам. Это уже сложнее. Необходимы доступные кредиты для малого и среднего бизнеса, потому что никакие административные меры безработицу и отток кадров не остановят», – отметил Борис Колесников.

В Прилуках премьер-министр оппозиционного правительства посетил обувную фабрику «Алитони». Работа на этом предприятии, по словам Бориса Колесникова, поставлена на самом высоком уровне, а продукция фабрики востребована в Западной Европе и США.

«Это замечательное предприятие, которое полностью интегрировано в мировую производственную цепочку. Кто-то в США делает подошву, кто-то в Италии – кожу. Здесь это все доводится до ума, затем отправляется в мировые логистические центры. Прилуцкая фабрика по-настоящему стала частью мировой кооперации», – добавил оппозиционный премьер.

Борис Колесников рассказал, что Прилуки были выбраны для производства, потому что ранее здесь уже существовало обувное хозяйство. «Итальянские партнеры понадеялись на качественный персонал с многолетним опытом работы и не прогадали», – отметил оппозиционный политик.

По его словам, причина, по которой инвесторы выбирают Украину, заключается в том, что заработная плата здесь ниже, чем в Китае.

«Это – огромный минус. Китай производит товары уже в окончательном виде и реализует их как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Украина, к сожалению, сегодня в цепочке не доводит до конца эту продукцию. Но я думаю, что в ближайшие год-два и в Украине будут предприятия, которые будут доводить до конца, и на мировом рынке оценят, что продукция, изготовленная в Украине, намного лучше, чем та, которую производят многие страны. В том числе и лидеры. Мы же не собираемся выпускать Mercedes или Rolls-Royce. Мы будем выпускать то, что выпускали всегда, но на современной технике, и с передовыми технологиями», – подчеркнул премьер-министр оппозиционного правительства.

Напомним, ранее Борис Колесников представил план развития «железки» в Украине и объяснил, что государству нужно сделать для комфорта пассажиров и улучшения грузоперевозок.

Также напомним, Борис Колесниковр рассказал, что одним из локомотивов развития экономики Украины является сельское хозяйство, и объяснил, что один только сельскохозяйственный сектор может дать Украине 150 млрд долларов ВВП.





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