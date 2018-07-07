Борис Колесников: Для этой власти есть один простой совет – не занимайте больше денег

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Политик рассказал, что необходимо сделать, чтобы выйти из той кризисной ситуации, в которой оказалась страна

Фото: пресс-служба Бориса Колесникова

Глава оппозиционного правительства Борис Колесников отметил, что не надо обсуждать 6 -7 сценариев нахождения компромисса с МФВ, чтобы вывести страну из кризиса. Об этом сообщает пресс-служба политика.

«Сценарий у нас один – не занимайте больше денег. Если половина экономики Украины пребывает в тени, значит еще один бюджет (750 миллиардов гривен) находится в тени», – подчеркнул оппозиционный политик.

В то же время Колесников прокомментировал готовность ЕС предоставить Украине очередной транш в миллиард евро.

«Не занимайте деньги. Народная мудрость всегда права: «Занимаешь чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда», – резюмировал Борис Колесников.

Напомним, ранее Борис Колесников отмечал, что только мир и новая Конституция позволят Украине преодолеть кризис и возродить экономику.

Также напомним, Борис Колесников рассказал, что одним из локомотивов развития экономики Украины является сельское хозяйство, и объяснил, что один только сельскохозяйственный сектор может дать Украине 150 млрд долларов ВВП.

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