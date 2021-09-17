Борис Джонсон заигрывает с Иракским Курдистаном: EADaily

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял президент Иракского Курдистана Нечирвана Барзани на Даунинг-стрит, сообщает сегодня, 17 сентября курдское агентство Rudaw.

Борис Джонсон заявил Нечирвану Барзани:

Я хочу, чтобы вы знали, что наша дружба, наши отношения с вами, с курдским народом имеют огромное значение, и мы ценим это прямое общение и растущие экономические отношения.

Британский премьер-министр вспомнил свой визит в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана в 2015 году. Тогда британские военные тренировали ополчение иракских курдов пешмерга для борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ). В связи с этими воспоминаниями Джонсон сказал:

Помню, когда я был в Эрбиле, мне разрешали водить «Ягуар». У нас была самая крупная выставка Jaguar Land Rover в этой части мира.

Нечирван Барзани на это ответил:

Они («ягуары» -примечание EADaily) очень популярны, и у них неплохой бизнес не только в Курдистане, но и во всём Ираке.

Сами переговоры были посвящены проблемам безопасности и экономическому сотрудничеству.

Нечирван Барзани находится с трёхдневным визитом в Великобритании. Ранее президент Иракского Курдистана провёл встречи с министром обороны Беном Уоллесом и новым главой Форин-офиса Лиз Трасс.

EADaily ранее сообщало, что Великобритания поможет реорганизовать пешмергу.