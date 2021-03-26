Борьба за кредит у МВФ на 2 млрд – катастрофа для экономики Украины

26 марта 2021, 18:02

Главный редактор Vesti.ua Антон Савичев стал гостем программы на канале «НАШ»

В 2021 году Украина надеется получить от Международного валютного фонда 2,2 млрд долларов. Для этого нам, разумеется. нужно выполнить несколько условий. Главный редактор Vesti.ua Антон Савичев в эфире телеканала «НАШ» сказал, что считает это катастрофой украинской экономики – борьбу за сумму, которую Украина не ощутит.

«Это катастрофа – государство в центре Европы борется за кредит в 2 млрд долларов. Это говорит о том, что по сути наша экономика не работает. Что такое эти два миллиарда для страны? Мы берем кредиты просто чтобы перекрыть ранее взятые кредиты. И только поэтому идет такая борьба за эти деньги. Они никак не повлияют на нашу экономику», – сказал Антон Савичев.

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для того, чтобы получить очередной транш от Фонда, Украина должна реформировать Высший совет правосудия и принять ряд мер энергетической политики;

Vesti.ua разобрались, насколько критичен вопрос получения кредитов для бюджетной и финансовой стабильности Украины и чего кредиторы хотят взамен макрофинансовой помощи.

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