Борьба с коронакризисом стоила 6 трлн тенге, а помощь банкам – 5 трлн тенге за четыре года

ФОТО: Андрей Лунин

Бушующий во всем мире коронакризис бьет по самым различным отраслям. Целые пласты экономики вроде перевозок и туризма все еще фактически находятся в режиме локдауна. Под ограничениями остаются торговля, сектор услуг и развлечений. Убытки подсчитывают рекламная отрасль и медиа, различные отрасли промышленности и производства. Все уровни бизнеса, начиная от самых малых предприятий и заканчивая флагманами, испытывают колоссальное напряжение. Экономисты и аналитики прогнозируют значительное падение как казахстанской, так и глобальной экономик.

В обновленном прогнозе Всемирного банка говорится, что в этом году мировая экономика сократится на 5,2%, а в Казахстане рост ВВП снизится на 3%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение мировых объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

Казахстанское правительство сегодня предпринимает большие усилия для того, чтобы отечественная экономика как можно быстрее вышла из рецессии с наименьшими спадами. На антикризисные меры выделено почти 6 трлн тенге — бюджетных (3,4 трлн тенге) и внебюджетных (2,5 трлн) средств. При этом значительная часть этих средств уходит на компенсацию потерь налоговых доходов республиканского и местных бюджетов, в строительство, а также на прямые выплаты населению в виде социальной помощи и льгот. И, конечно же, на различные программы льготного кредитования субъектов бизнеса под процентные ставки от 8% и выше, операторами которых выступают отечественные банки.

И все бы ничего, но сравните эти цифры с объемом прямой помощи, которое государство предоставило БВУ Казахстана, а также условиями, на которых им были выделены средства в последние годы.

— В 2017-2018 годах прямая поддержка банковскому сектору оказывалась в основном через созданную специально для этого «дочку» Нацбанка – Казахстанский фонд устойчивости (КФУ) – и Фонд проблемных кредитов (ФПК), который с 2017 находится в ведении правительства. В рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, принятой Национальный банком, КФУ купил в 2017 облигации банков на 520 млрд, а в 2018 – еще на 33,7 млрд тенге. Банки получали средства по ставке 4%, то есть значительно ниже рыночной, что позволило им отразить в отчетности дополнительный доход, который в общей сложности превысил 430 млрд тенге… В целом в 2017-2018 годах на прямую поддержку БВУ правительство направило, по приблизительным подсчетам, свыше 4,5 трлн тенге, причем в эту сумму не входят займы, выданные Национальным банком, и некоторые иные меры поддержки, — рассказал директор центра прикладных исследований «Талап», член НСОД Рахим Ошакбаев.

ФОТО: Андрей Лунин

Рахим Ошакбаев

Например, значительная помощь на таких условиях была оказана RBK Bank:

«RBK Bank была оказана поддержка путем покупки дочерней компанией Национального банка АО «Казахстанский фонд устойчивости» 15-летних субординированных облигаций банка в размере 243,7 млрд тенге по ставке 4% годовых, а также передачи банком во вновь созданное ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)» сомнительных активов на сумму 603 млрд тенге и обязательств перед квазигосударственными компаниями и Национальным банком на сумму 335 млрд тенге», — сообщили в ответе на запрос Forbes.kz (имеется в распоряжении редакции) в Нацбанке РК.

То есть регулятор с помощью КФУ выкупает у банка проблемные активы, предоставляя заем под очень выгодный процент, да еще и на весьма приличный срок. Учитывая среднегодовые темпы роста инфляции в 4-5%, а в этом году Нацбанк ожидает роста уровня инфляции до 8-8,5%, через 15 лет с момента выдачи выданные 243,7 млрд тенге «подешевеют» почти в два раза. Даже обменяв эти деньги на доллары, можно было серьезно выиграть. Например, по курсу на 1 июля 2018 (341 тенге за доллар) – объем помощи был равен свыше $714 млн, сегодня согласно официальному курсу (405 тенге) на ту же сумму можно купить чуть более $601 млн.

— Покупая облигации банков с доходностью существенно ниже рыночной, КФУ «зарабатывает» убытки: нераспределенный убыток на балансе фонда по состоянию на конец первого квартала текущего года превысил триллион тенге. При этом для покрытия убытка Национальный банк вливает все новые и новые средства в капитал своей «дочки» – по сути, банки получают финансовые вливания за счет необеспеченной эмиссии тенговой массы, проводимой Национальным банком. Еще более абсурдным в этой ситуации выглядит то, что, размещая свои средства в банках под 4%, КФУ с прошлого года начал размещать на KASE облигации с гораздо более высоким купоном. А с учетом того, что банки вместо кредитования экономики размещают огромные объемы средств в нотах Национального банка по ставке 9-10%, сложившаяся ситуация в целом выглядит абсурдно, — считает Рахим Ошакбаев.

Стоит добавить, что помощь, оказываемая в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, не прекратилась после 2017-2018 годов. И есть вероятность, что и в дальнейшем банковский сектор не будет обделен вниманием правительства.

— В 2019 КФУ дополнительно приобрел «четырехпроцентные» облигации банков на сумму 350 млрд тенге. К настоящему времени каких-то конкретных планов об оказании прямой помощи банковскому сектору озвучено не было, однако общее ухудшение экономической ситуации под влиянием пандемии однозначно отразится на финансовом состоянии банков. В силу этого обстоятельства не стоит исключать того, что некоторые банки через некоторое время попросят помощи у государства.

Стоит также отметить, что в марте текущего года Национальный банк утвердил новую программу льготного кредитования МСБ, которая предполагает размещение средств КФУ в банках в размере до 600 млрд тенге под 5% годовых. С этой целью планируется провести дополнительную капитализацию КФУ за счет средств Нацбанка, — продолжил эксперт.

Государство оказывает банкам не только прямую, но и косвенную поддержку, предоставляя деньги под различные государственные программы. При их реализации банки выступают в роли посредников и получают за это определенную маржу.

Получается, что определенная часть банковской отрасли ведет свою деятельность как минимум безответственно, используя государство как собственную подушку безопасности, которая всегда находится где-то рядом.

— В казахстанском банковском секторе уже давно начал проявляться так называемый эффект moral hazard: постоянная прямая или косвенная помощь со стороны государства дает банкам возможность не улучшать качество менеджмента и управления рисками. При этом очевидно, что казахстанский банковский сектор полноценно не выполняет функцию по финансированию реального сектора экономики. А вот почему власти чрезмерно пекутся о благополучии банковского сектора – это уже отдельный вопрос. Ответ на этот вопрос, возможно, заключается в аффилированности банков с ведущими элитными группами. По сути, при принятии решений о поддержке экономическая логика зачастую уходит на второй план, — отметил Рахим Ошакбаев.

В случае если государство прекратит оказывать помощь банкам либо сократит объемы средств, выделяемых на нее, казахстанской банковской системе неизбежно придется меняться.

— В этом случае весьма вероятен постепенный уход с рынка слабых банков с неэффективными бизнес-моделями и системами управления рисками, причем «слабый» в данном случае не обязательно означает «небольшой». В идеале банковская система должна быть компактной и эффективно снабжать экономику финансовыми ресурсами. Рано или поздно нам придется задуматься о сокращении поддержки банковского сектора. При этом не стоит сгущать краски и бояться каких-то катастрофических последствий – к примеру, банкротство и последующий уход с рынка БТА и Альянс-Банка, которые были в свое время крупнейшими банками, не спровоцировали кризиса в экономике, — напомнил экономист.





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