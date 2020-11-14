борьба с эпидемией, торговля и экономика, электронная коммерция – три основных направления сотрудничества государств-членов ШОС_russian.china.org.cn







Ерлан Мадиев

10 ноября эксперт из Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева (Республика Казахстан) Ерлан Мадиев в интервью корреспонденту China Media Group заявил, что на современном этапе совместная борьба с COVID-19, торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество в области электронной коммерции – являются тремя основными направлениями партнерского взаимодействия государств-членов ШОС.

10 ноября в онлайн-формате состоялось 20-е заседание Совета глав государств-членов ШОС. Главной особенностью прошедшего саммита стало то, что он проходил в условиях пандемии, считает эксперт из ИМЭП Ерлан Мадиев. «В этот раз саммит проходил в контексте глобальной вспышки COVID-19. Лидеры государств-членов ШОС сосредоточили свое внимание на том, как укрепить всестороннее сотрудничество между странами в условиях эпидемии».

Мировая экономика переживает самый тяжелый кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов, сказал Мадиев. По данным Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика сократится на 4,4 %. Однако эксперт отметил, что в то же время, после расширения Шанхайской организации сотрудничества, потенциал организации для сотрудничества в области экономики и торговли стал еще больше. «В этих условиях каждое государство-член ШОС придерживается развития практического торгово-экономического сотрудничества, и все страны активно ищут способы воспользоваться преимуществами ШОС, чтобы как можно скорее выйти из экономического кризиса».

Заостряя внимание на сотрудничестве Казахстана на базе ШОС, Ерлан Мадиев заявил, что Казахстан в первую очередь придерживается развития торгово-экономических отношений с другими государствами-членами. «Если говорить о сотрудничестве на данном этапе, то сотрудничество между Казахстаном и другими государствами-членами ШОС сосредоточено в первую очередь на торгово-экономической сфере. Как я уже сказал, ШОС обладает огромным и еще не раскрытым потенциалом. И Казахстан вполне заинтересован в его использовании. Наше сотрудничество с другими государствами-членами организации включает в себя, прежде всего, торгово-экономическую сферу, также мы намерены развивать сотрудничество в области транспорта и логистики».

Мадиев отметил, что с момента вспышки COVID-19 наблюдается бурное развитие электронной коммерции между Китаем и Казахстаном. Эксперт подчеркнул, что цифровая экономика и электронная коммерция являются еще одним важным направлением сотрудничества государств-членов ШОС. «В прошлом году премьер-министр Казахстана предложил создать Совет ШОС по развитию цифровой экономики. В связи со вспышкой пандемии актуальность этой работы стала еще более очевидной. В условиях глобальной эпидемии цифровая экономика и электронная коммерция являются эффективными способами борьбы с экономическими трудностями. Для Казахстана особенно важно то, что Китай уже является гигантом в области цифровой экономики в глобальном масштабе».





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