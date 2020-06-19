борьба или политическая игра? — Новости политики, Новости Украины — EADaily

17 июня приверженцы известного украинского блогера, а теперь и политика Анатолия Шария провели акцию протеста у здания офиса президента, направленную против украинского лидера Владимира Зеленского. «Немой президент — не мой президент», — звучал главный лозунг митинга.

В целом различными акциями протеста Киев не удивить, там они проходят постоянно. Но политические митинги в основном проводят политические силы радикального толка, к примеру адепты экс-президента Украины Петра Порошенко или сторонники обвиняемого в убийстве Сергея Стерненко. А вот массовые акции их оппонентов — это редкость. Поэтому массовый митинг приверженцев Анатолия Шария не мог не вызвать интереса. Однако события, вызвавшие сильный резонанс в обществе, случились уже после самой акции протеста. На станции метро произошла драка сторонников блогера с радикальными националистами, которые давно записали Шария в «агенты Кремля». Адепты блогера поколотили нациков.



Иллюстрация: nv.ua

Как потом выяснилось, «по морде» получили ветераны полка «Азов» (организация, запрещенная в России). Казалось бы, что тут такого? Относительно небольшая драка на станции в метрополитене по сравнению с «разборками» таксистов в Броварах, когда около сотни человек стреляли друг в друга из травматического оружия, вообще ерунда. Но нет. Дело в том, что впервые за очень долгое время правым радикалам на Украине кто-то дал отпор. После государственного переворота 2014 года различные радикальные националисты и просто откровенные неонацисты чувствовали себя полными хозяевами на улицах украинских городов. Они безнаказанно засовывали в мусорные ящики неповинных людей, угрожали, избивали кого пожелают. Подтверждение тому — недавний пример с актером Сергеем Сивохо, который считался другом Зеленского и которого радикалы побили, и никто не понес наказания.

Нацики могли даже убивать, не боясь возмездия. Достаточно вспомнить историю Сергея Стерненко. Максимум, на что решилось украинское правосудие, это отправить подозреваемого в двойном убийстве под домашний арест, и то в том городе, в котором он захотел. Любое сопротивление начиная с 2014 года подавлялось самым жестоким образом, трагедия 2 мая в Одессе страшный тому пример. Часто акции нациков проходили при поддержке украинских правоохранителей, как, например, снос памятника Владимиру Ленину в Харькове. На фоне этого отпор, который дали шарийковцы нацикам, небольшая победа в драке уже выглядят как подвиг. Ведь если пообщаться с людьми, живущими на Украине, почитать, что пишут в украинском сегменте интернета, можно увидеть, что многие, даже те, что не принимают Украину в ее нынешнем майданом виде, «ушли в себя» и вообще стараются не интересоваться политикой.

Другие отрицают очевидное, к примеру заявляют, что никаких элементов нацизма на Украине нет. А чествование бойцов дивизии СС «Галичина», героизацию теоретиков, пропагандирующих антисемитизм и безнаказанность сегодняшних неонацистов, просто называют идиотизмом. А все почему? В людях живет страх, и нет надежды на то, что в стране что-то изменится. И даже небольшой инцидент в киевском метро дал многим надежду на то, что эта стычка — предвестник изменений в государстве, что монополии власти нациков на улице приходит конец. Поэтому побитые в драке экс-азовцы вызвали у людей, которым уже надоел проект «майданная Украина», такой восторг. Но что в действительности произошло 17 июня? Это правда начало каких-то серьезных изменений в стране или очередная политическая комбинация «князей киевских»? Есть несколько версий.

Согласно первому предположению, появление на Украине силы, которая начинает давать отпор правым радикалам, — это естественная логика истории. В физике третий закон Ньютона гласит: «Всякое действие имеет противодействие», если попытаться применить его к истории, то получится, что там, где на улицах городов творят «беспредел» правые, должны появиться левые, которые будут им противостоять, и наоборот. Так, например, было в 20-е годы прошлого века в Веймарской республике или в Австрии, где нацисты и коммунисты боролись за власть над улицами. В 1934 году австрийский канцлер ЭнгельбертДольфус при помощи армии подавил восстание левых и нивелировал их политическое влияния в стране путем принятия новой конституции. После чего у австрийских нацистов не осталось конкурентов, способных им противостоять, и они попытались совершили переворот, однако канцлер погиб.

Одним из факторов, почему в 2014 году везде, кроме Донбасса (где люди быстро самоорганизовались), украинским националистам удалось установить контроль над улицами, было то, что «Партия регионов» (ПР) во главе с экс-президентом Виктором Януковичем сама «зачистила» все политические силы пророссийского или левого толка, которые могли составить конкуренцию регионалам на их электоральном поле. Исключение представляли только коммунисты. И когда Янукович бежал, а топ-лидеры ПР думали лишь о том, как спасти собственные шкуры, на Украине не оказалось организованной силы, которая бы могла сплотить противников Евромайдана и оказать достойное сопротивление толпам нациков.

Могут ли сегодня, шесть лет спустя, Анатолий Шарий и его политическая сила сплотить вокруг себя противников проекта «майданная Украина»? С одной стороны, в украинском обществе запрос на антимайданного лидера есть. Шарий — новое лицо в политике, молодой, харизматичный. В принципе, благодаря этим критериям в 2019 году Зеленский пришел к власти. Политическая сила Шария состоит в основном из людей, ранее не имевших отношения к политической деятельности. С другой стороны, Шарий живет не на Украине, а в Нидерландах и, несмотря на все современные технологии, «эффект личного присутствия» для политического лидера никто не отменял. Вождь должен быть рядом со своими людьми, вдохновлять их своим присутствием, быть готовым разделить с ними опасности. Тогда за ним пойдут.

Чтобы в эмиграции сохранять влияние на своих сторонников на родине и даже умножать их, это надо быть личностью масштаба Владимира Ленина или имама Хомейни. Да и сторонники, которые на местах, должны обладать недюжинными способностями к политической деятельности, быть преданным своему лидеру. А «Партия Шария» еще более виртуальный проект, чем «Слуга народа» Зеленского. Политическая сила украинского президента уже продемонстрировала свою полную нежизнеспособность.

Недавний пример — 18 июня украинский парламент не проголосовал за программу правительства Дениса Шмыгаля. «Слуги народа» дали только 176 голосов, несмотря на то, что Зеленский просил поддержать проект. При этом политическая сила Зеленского отчасти состоит из групп влияния, отчасти из людей, набранных из интернета. Политический проект Шария — это практически полностью интернет-проект, сторонники блогера в основном вербовались во Всемирной паутине.

Опять же, находясь в Нидерландах, Шарий ограничен в возможностях по набору приверженцев. А интернет, несмотря на его распространение, это не самая лучшая платформа для создания единой, монолитной партии. Но именно такая политическая сила нужна, чтобы выиграть борьбу за улицу. Нужна организация, нужны боевые дружины, нужна сплоченность всех членов. Думается, у «Партии Шария» ничего такого нет. А у нациков есть боевые крылья, есть опыт уличных столкновений, есть оружие. И приверженцам Шария будет сложно тягаться с ними, если дойдет до серьезного противостояния на улицах городов, а точней, почти невозможно.17 июня радикалы или просто недооценили сторонников блогера, или получили рекомендацию (указания) всерьез шарийковцев не трогать. В свете этого кажется очень сомнительным, что приверженцы Шария, по крайней мере на нынешнем этапе, станут той силой, которая сможет лишить радикалов монополии на улицы.

Согласно второй версии, Шарий действовал заодно с офисом Зеленского. На кого работает или с кем аффилирован блогер Шарий, сказать однозначно нельзя. Его уже объявляли и «рукой Кремля», и сотрудником ЦРУ, и агентом голландской разведки. Различные «эксперты» в разное время записывали ему в работодатели почти всех украинских олигархов. Но одно точно — определенная поддержка у блогера внутри украинской державы есть, иначе бы в условиях майданной Украины он бы не смог зарегистрировать свою партию и принять участие в выборах в парламент. Но, повторюсь, с кем он связан, существуют лишь предположения.

Интересно, что во время акции 17 июня полиция старательно охраняла митинг и не допускала серьезных провокаций радикалов. Драка ведь произошла уже после. И вот возникает вопрос: кто мог обеспечить безопасность митинга? Возможно, офис президента. Зачем Зеленскому это нужно? В целом, ЗЕкоманда решает сразу несколько задач. Во-первых, было продемонстрировано, что митинговать возле офиса президента Украины могут не только радикалы, но и их оппоненты. Теперь спикеры Зеленского всегда могут сказать, что президент не боится националистов, вот, приверженцы Шария тоже митинговали. Просто Зеленский большой демократ и свято верит в право людей высказать свое мнение и проводить митинги.

Во-вторых, возможно «вельможи» Зеленского сами хотят националистов лишить монополии на уличные протесты, у Зеленского сами не против, чтобы появилась сила, которая сможет противостоять нацикам. Если это так и на создание боевых дружин «партии Шария» будут выделены административные ресурсы, то тогда подобные организации действительно появятся достаточно быстро.

В-третьих, на носу местные выборы. И несмотря на то, что Зеленский пока самый популярный политик на Украине, многие в нем разочаровались. Особенно сторонники мира и люди с Юго-Востока страны. Они уже не будут голосовать за пропрезидентскую политическую силу. А за кого? Вероятнее всего, за «Оппозиционную платформу». Однако эта партия тоже многим не по душе, во главе нее стоят старые политики еще эпохи Кучмы. Кроме того, в социальных сетях можно увидеть претензию в адрес этой политической силы — «много говорят, но мало делают». А тут появляется «Партия Шария», во главе которой стоит молодой, харизматичный лидер, в его политической силе одни новые лица, а 17 июня они еще показали, что могут постоять за себя не только словом, но и кулаками…

Думается, это понравится многим разочаровавшимся в Зеленском и в «Оппозиционной платформе» и они проголосуют за политсилу Шария. Зачем это нужно Зеленскому и Ко? Офис президента объективно заинтересован в том, чтобы на местных выборах на Юго-Востоке ни одна партия не получила слишком много мандатов, потому что тогда ее политический вес усилится в разы. Кроме того, вельможи Зеленского могут рассчитывать на то, что с неискушенными в политике сторонниками Шария можно будет легко договориться, когда они станут местными депутатами.

Конечно, поддержка Шария офисом президента — это не более чем версия, однако резоны у Зеленского играть в данную игру есть.

Существует также предположение, что митинг Шария поддержал глава МВД Арсений Аваков. Именно поэтому полиция так усердно защищала протестующих. Но зачем это нужно всесильному министру? Под Аваковым «зашаталось кресло». Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности вынес рекомендацию включить в повестку дня парламента вопрос об отставке министра. А учитывая «сложные процессы», которые сейчас происходят во фракции партии «Слуга народа», нельзя исключать, что 226 голов за отставку наберется. На фоне этого Авакову выгодно продемонстрировать всем, и прежде всего Зеленскому, что, если он потеряет свой пост на Украине, наступит эра хаоса. А что может служить лучшим свидетельством этого, чем драки на улицах между представителями разных политических сил…

Понятно, что Зеленский и Порошенко мечтают о том, чтобы избавиться от министра Авакова. Он слишком силен. Мало того, он контролирует полицию, национальную гвардию, с ним аффилированы структуры «Азова», самой мощной и организованной из радикальных организаций. В 2019 году Зеленский попытался ослабить министра и вывести из его подчинения национальную гвардию, но из этого ничего не вышло. Но, думается, больше чем влияния Арсена Авакова Зеленский боится акций протеста, страшится анархии на улицах украинских городов, и уж конечно, боится «войны за улицы». В свете этого не исключено, что между сторонниками Шария и нациками еще будут стычки, возможно не только в Киеве, но и в других городах. Но это будет освещаться в СМИ и интернете, чтобы продемонстрировать, что ситуация накаляется, чтобы напугать Зеленского и его команду. Кроме того, Аваков — опытный политик, и сейчас он, вероятно, создает задел на будущее, в 2019-м году он поддержал Зеленского, благодаря чему, как писали укроСМИ, рухнули все схемы Порошенко по фальсификации выборов. Теперь, возможно, он решил оказать поддержку Шарию, так как у него есть политическое будущее. А когда придет время, Арсен Аваков предъявит свой «счет» за помощь.

Какая из версий верная, покажет время. Но одно неоспоримо — восторг, вызванный дракой 17 июня, демонстрирует, что многие люди на Украине ждут силы, которая сможет противостоять власти радикалов, поддерживаемых майданными политиками на улицах украинских городов. Люди устали от безнаказанности националистов.

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