Бондарь объяснил, почему не верит в агрессивное нападение РФ на Украину — NEWSONE

Виктор Бондарь. Фото: newsone.ua

Народный депутат Украины, соглава депутатской партия «Видродження» Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE рассказал, почему вооруженное нападение Российской Федерации на Украину является маловероятным.

«Я не верю в то, что украинская власть вводила военное положение из-за того, что была угроза вооруженного нападения и агрессии России на Украину. Во-первых, в таком случае Россия тоже понесет безумные потери, и они тоже этого боятся. Ведь на территории Украины погибли бы не 10, не 100, а тысячи российских военных. И объяснить в России это было бы очень сложно. А если их десятки тысяч или сотни? Это же вообще было бы неприемлемо ни для кого», — заявил он.

Нардеп также объяснил, что в случае войны на Россию обрушились бы масштабные санкции.

«Во-вторых, по всему миру начались бы безумные санкций и эмоций от США, Европы, НАТО, так что для России это был бы крах. Поэтому я предупреждал украинцев, что бояться такого не стоит и власть просто нагоняет страх», — подчеркнул Бондарь.

Он уточнил, что военным положением украинская власть убивает, в первую очередь, экономику.

«А экономика Украины в целом разваливается дальше из-за введения военного положения. Ведь к нам не могут прийти инвесторы, курс доллара все равно будет расти, а люди будут снимать все деньги, которые могут. Вот мы и спрашивали перед принятием решения: вы готовы отвечать за то, что ведете страну в экономический коллапс и политический передряги? Ответ также и не получили», — подытожил Бондарь.

Напомним, о необходимости введения военного положения в стране заговорили после инцидента в Азовском море в воскресенье, 25 ноября. Ситуация в Керченском проливе между Россией и Украиной значительно обострилась.

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С утра пограничный корабль Российской Федерации протаранил буксир Военно-морских сил Украины во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполь. После чего стал набирать обороты конфликт, который закончился пленением украинских моряков.

Как сообщал NEWSONE ранее, пограничники будут решать, пропускать ли россиян мужского пола и призывного возраста в Украину, во время собеседования непосредственно на пункте пропуска.







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