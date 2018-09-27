Болтон указал строптивой Европе на место

Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции против Тегерана. С таким откровенно угрожающим заявлением выступил на конференции по иранской проблеме в Нью-Йорке советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Представитель Трампа подчеркнул, что Вашингтон намерен реализовывать антииранские санкции «агрессивно» и «непоколебимо». А страны, которые попытаются их обойти, будут наказаны. «Режим убийц и его сторонники встретятся с серьезными последствиями, если не изменят свое поведение… Мы за вами наблюдаем, и мы за вами придем», — пообещал Болтон.

Этот грозный монолог, уместный больше для супергероя американского блокбастера, имеет, тем не менее, вполне понятное обоснование. Он связан с планами Евросоюза, России и Китая создать специальный финансовый механизм для экспортных расчетов за иранскую нефть в обход санкций, наложенных на Исламскую республику Соединенными Штатами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала инициативу по созданию такого механизма успешной, отметив, что соответствующее решение принято, и специалистам предстоит лишь встретиться для обсуждения деталей.

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Но Болтон почему-то считает, что «Европейский союз силен в риторике, но слаб в выполнении своих заявлений». И пообещал, что Вашингтон будет пристально следить за развитием ситуации.

О хваленой евроатлантической солидарности, таким образом, речи уже просто не идет. Как поведет себя Европа? Станет ли наперекор Вашингтону отстаивать собственные интересы или пойдет на попятную?

— Заявление Болтона является ярким образцом политики, которую проводят Соединенные Штаты, — комментирует ультиматум советника Трампа заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. — Это политика неприкрытого диктата и грубого подавления любых независимых стран в мире. Фактически, прикрываясь своим национальным интересом, Штаты, стремятся к тому, чтобы уничтожить национальные интересы и суверенитеты всех остальных. Будь-то экономическая сфера или сфера геополитики.

Почти все последние заявления американской администрации, и это заявление Болтона — в частности, свидетельствуют, что США все более и более скатываются в международных отношениях в состояние неприкрытого диктата. Который не предусматривает такой формы взаимодействия, как диалог, компромисс, переговоры, поиск взаимоприемлемых вариантов развития событий. И в этой ситуации достается всем. Как странам, которые уже давно причислены к врагам — т. е. России и Китаю. Так и странам, которые формально являются союзниками американцев в рамках НАТО — странам Европейского Союза.

«СП»: — В Европе собираются как-то реагировать?

— Естественно, накапливаются взаимные претензии, и растет недовольство действиями США. Растет и понимание, что интересы США и европейских стран все более и более расходятся. Это понимание, подчеркиваю, растет и в политических элитах европейских стран. В том числе — Франции, Германии, Италии.

В то же время, очевидно, что пока ЕС не готов к открытому противостоянию с Соединенными Штатами по целому ряду причин. И процессы, которые происходят в последние месяцы, свидетельствуют, что за жесткой риторикой со стороны лидеров ЕС, как правило, следуют попытки достичь компромисса с Вашингтоном. Следствием этих попыток становится отказ от собственной независимой позиции.

Политические элиты стран ЕС не готовы к открытому противостоянию с Вашингтоном и отстаиванию национальных интересов своих народов.

«СП»: — Потому что эта брюссельская бюрократия американцами, по сути, воспитана?

— Это связано с несколькими факторами. Первый как раз тот, о котором говорите вы. Нынешняя брюссельская элита состоит из евроатлантистов,. Т. е. людей, которые на протяжении многих десятилетий формировались в культуре подчинения «старшему брату» в лице Вашингтона. И не мыслили иного варианта, кроме как, роли младшего партнера в евроатлантическом единстве.

Теперь возникает парадоксальная ситуация. Сейчас «старший брат» публично унижает «младшего» и отказывается от прежних отношений. Рвет то самое евроатлантическое партнерство. Публично заявляет, что для США национальный интерес превыше всего. А любые проекты, связанные с интеграционными глобалистскими идеями, его не интересуют.

Тем не менее, представители европейских элит не готовы к изменению стратегии поведения и предпочитают отделываться осуждающими заявлениями. А также, видимо, думают, что можно «пересидеть» эту американскую администрацию. И дождаться новых глобалистов, которые придут к власти после крушения Трампа.

Думаю, что такая позиция является неверной стратегически, поскольку очевидно, что пренебрежение интересами союзников и переход США от глобалистской идеи к жесткому диктату и отстаиванию собственных интересов в мире начались не с Трампа. И Трапом не закончится.

Это большой во временном отношении процесс, связанный со многими причинами, — экономическими, политическими, демографическими. Которые толкают политические элиты США к тому, чтобы обособиться и перейти к неоизоляционизму.

Поэтому расчет нынешних европейских элит, что удастся отсидеться в окопе, переждать лихие времена и дождаться правильных американских лидеров, несостоятелен.

Еще одна причина, по которой нынешние европейские элиты все-таки неспособны к серьезным действиям, это наличие американских военных на территории Европы.

«СП»: — Фактически Европа оккупирована американцами. Но предпочитает почему-то называть это «защитой от агрессивной России».

— Да, фактически Европа остается оккупированной территорией. Более того, присутствие американских войск в Европе постоянно увеличивается. Возникают новые идеи, новые базы. Вот недавно мы узнали о польской инициативе.

Таким образом, действия, которые возможны сейчас со стороны Европы, блокируются. В том числе — осознанием того факта, что США обладают достаточно мощным военным ресурсом на их территории. Поэтому, скорее всего, ухудшение отношений между Европой и США будет иметь место, но будет носить постепенный характер. И, по всей вероятности, не нынешнее поколение европейских элит, а, скорее, следующие лидеры, которые приходят уже к власти в ряде стран (я имею в виду евроскептиков) окажутся способны к более решительным действиям.

Что касается ситуации с Ираном, то, по всей вероятности, ЕС будет сопротивляться. Будет пытаться заявить свою позицию как оппонента Соединенным Штатам. Но все-таки рано или поздно капитулирует.

«СП»: — Почему? Могерини заявила, что Иран исполняет взятые на себя обязательства поэтому в Европе не намерены сомневаться в условиях сделки.

— Но есть еще европейский бизнес. И мы уже наблюдаем достаточно серьезное желание этого бизнеса не ссориться с США из-за Ирана, а всячески дистанцироваться от этой темы.

С другой стороны, сами европейские лидеры и лидеры ведущих стран ЕС не будут проявлять твердость в этом вопросе. А будут сориентированы на поиски компромисса. И, возможно, в этой ситуации Штаты смогут отчасти запугать страны ЕС, отчасти, пойдя на символические послабления по каким-то другим вопросам, вывести их из единого фронта с Россией и Китаем.

Поэтому надежды на Брюссель здесь не может быть никакой. И этот ситуационный альянс ЕС с Россией и Китаем ради Ирана, скорей всего, не будет иметь длительной перспективы.

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«СП»: — Но если сделка будет расторгнута и Европой, то Ирану просто ничего не останется, как вернуться к своей ядерной программе. Разве не так?

— Эту проблему мы должны рассматривать в широком контексте. Я думаю, что ЕС не будет делать резких движений, а примется тянуть время. С другой стороны — действительно Иран может самостоятельно выйти из сделки в силу тех тенденций, которые происходят. Нужно анализировать процессы, которые происходят в самом Иране. И вокруг Ирана.

Здесь есть очень серьезный пласт проблем, которые связаны с тем, что, похоже, США перешли к активной фазе действий по организации переворота или дестабилизации ситуации в Иране. Недавний теракт в Ахвазе наглядным образом свидетельствует, что взят курс на подрыв легитимности и суверенитета Ирана.

Скорей всего, именно эта ситуация будет выходить на первый план. И, соответственно, те процессы по дестабилизации ситуации, которые станут развиваться в Иране и вокруг Ирана, они, возможно, сделают эту ядерную сделку неактуальной в принципе.

А сейчас, по всей вероятности, события начинают входить в очень серьезную фазу: мы видим, как усилились в последнее время попытки США хаотизировать ситуацию в Исламской республике.

«СП»: — Схема знакомая. Но иранцы умеют, и готовы воевать…

— Это — очевидно. Но еще раз подчеркиваю: сделку с Ираном можно рассматривать как некий процесс только в условиях относительной стабильности (я имею в виду, стабильности политических процессов). Если же ситуация перейдет в состояние вооруженного конфликта внутри Ирана и на сопредельных территориях, то это, естественно, существенным образом скажется на сделке европейских стран с Тегераном.

Но возвращаясь к основному вопросу, все-таки еще раз хочу сказать, что Евросоюз не сможет, с моей точки зрения, проявлять необходимую твердость в отстаивании Ирана. И рано или поздно все-таки пойдет на уступки США.

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