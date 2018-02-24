Большой выбор бытовой техники предлагает интернет-магазин 590.ua

Официальный представитель бытовой техники в Украине интернет-магазин 590.ua представляет широкий ассортимент товаров. В каталоге присутствует следующая продукция: техника отдельностоящая, встраиваемая, мелкая бытовая; товары красота и здоровье; техника для уборки; кухонная посуда; мойки и смесители; климатическая техника; аксессуары; бытовая химия. На страничке ресурса https://590.ua/ot/plates предлагаются кухонные плиты от известных мировых брендов Горение, Занусси, Электролюкс, Индезит, Бош, Веко и других.

Без газовых, индукционных, электрических плит сегодня не обходится ни одна кухня, это незаменимая бытовая техника. Все процессы приготовления еды или напитков на кухне происходят именно с их использованием: чашка кофе или чая, пирог или тортик к празднику, и конечно, ежедневная вкусная еда. Рынок перенасыщен предложениями, а для хозяйки особенно важно приобрести качественную технику, которая не поведет ни в будни, ни в праздники.

Украинский интернет-магазин предлагает только оригинальные товары по оптимальным ценам. Знаменательно, что сама дешевая плита в ассортименте, равно как и самая дорогая являются разработками словацкого производителя Горение. И не случайно этот бренд на протяжении многих лет удерживает пальму первенства, как изготовитель кухонных плит. В ассортименте магазина представлены разные модели с различными функциями, оригинальным дизайном, размерами и цветом.

По низкой стоимости 5799 грн – предлагается плита Gorenje GN 5112. Она белого цвета, с эмалированной поверхностью и прекрасно впишется в любую кухню. Духовка является вместительной и имеет приятную характеристику: быстро и легко очищается. Отметим, что в духовке есть подсветка, а в дверцу вставлено двухслойное стекло, что позволяет следит за процессом приготовления блюда. Это 4-конфорочная плита с решеткой из прочной стали.

Gorenje K 67 предлагается за 19899 гривен, и он этого стоит. Прекрасный черный цвет с выключателями цвета темной бронзы особенно понравятся любителям классики и роскоши. У этой плиты огромное количество преимуществ, о чем можно прочитать в описании к товару. Магазин сделал приятные сюрпризы для своих клиентов, предоставляя им товары в рассрочку. Для заказа звоните по указанным телефонам и радуйте близких любимыми блюдами.

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