большой передел на фоне деолигархизации — Новости политики, Новости России — EADaily

Сужение ресурсной базы на Украине ведет к ужесточению борьбы между крупными бизнес-группами за публичные ресурсы. Недавно в розыск был объявлены Олег Бахматюк и Константин Жеваго, входящие в первую десятку списка украинской версии Forbes. Фигуры подобного масштаба нечасто попадали в фокус внимания украинских правоохранителей за годы независимости, и, учитывая особенности работы последних, едва ли это связано с желанием восстановить законность. Скорее, речь можно вести о начале своеобразной олигархической реструктуризации и переделе сфер влияния по итогам двух избирательных кампаний в нынешнем году.

Одним из наиболее острых социальных вопросов сегодня на Украине является земельная реформа, предполагающая переход к модели свободной купли-продажи земли сельхозназначения. Начало уголовного преследования Бахматюка практически совпало по времени с голосованием в Верховной Раде за соответствующий земельный законопроект. Бахматюк — один из крупнейших латифундистов Украины, суммарный земельный банк агрохолдингов которого составляет 500 тыс. га. В одном из недавних интервью Бахматюк высказал сожаление о том, что во времена Петра Порошенко он не создавал политические проекты и не вкладывал в медиа, что позволило бы иметь политическое прикрытие бизнеса. Нетрудно предположить, что за активы Бахматюка ныне развернется борьба между конкурирующими бизнес-группами, особенно учитывая то, что сельское хозяйство остается одной из немногих отраслей украинской экономики, обеспечивающей стабильный валютный поток.



Игорь Мазепа, Юрий Косюк, Сергей Тигипко, Константин Жеваго, Олег Бахматюк. Иллюстрация: LIGA.net

Тезис о необходимости политического прикрытия бизнеса в полной мере относится и к упомянутому выше Константину Жеваго. Летом нынешнего года Жеваго несколько неожиданно проиграл выборы в Верховную Раду, депутатом которой он был с 1998 года, и в результате утраты депутатской неприкосновенности стал уязвим для правоохранительной системы. Жеваго, равно как и Бахматюку, предъявляют обвинения в том, что они не вернули Национальному банку Украины (НБУ) средства, выделенные в рамках рефинансирования принадлежавшим им коммерческим банкам в 2015 году. В 2014—2016 годах с подачи НБУ было ликвидировано около 100 банков, среди которых банки Бахматюка и Жеваго. «Банкопад» тех лет стал одной из крупнейших афер в истории Украины, в результате которой сотни тысяч физических и юридических лиц лишились средств.

Примечательно, что Жеваго является конкурентом Игоря Коломойского в горно-металлургическом комплексе. Еще в 2006 году структуры Жеваго выкупили ферросплавный завод Skopski Legury в Македонии, который стал прямым конкурентом предприятий Коломойского на рынке Украины и третьих стран. В 2009 году группа «Приват» Коломойского, сконцентрировавшая в своих руках 10% акций горно-металлургической группы Ferrexpo Жеваго, пыталась продвинуть в состав ее совета директоров Геннадия Боголюбова, ближайшего бизнес-партнера Коломойского, но сделать это не удалось. С тех пор Коломойский и Жеваго пребывают в состоянии вялотекущей конфронтации. Представляется, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации Коломойский будет отвоевывать долю рынка у Жеваго. Кроме того, будут нарушены планы Жеваго возвести Белановский ГОК в Полтавской области, функционирование которого создало бы трудности в работе расположенного в непосредственной близости к нему Кременчугского НПЗ, принадлежащего Коломойскому.

В ходе двух избирательных кампаний в 2019 году провалились политические проекты Рината Ахметова. В парламент не прошли спонсируемые им «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Оппозиционный блок». «Оппозиционный блок» присутствует в парламенте нынешнего созыва только в качестве группы депутатов, избранных по одномандатным округам, численностью семь человек. Это явно не тот политический капитал, который позволил бы лоббировать интересные Ахметову законодательные акты и блокировать нежелательные. Отсутствует у Ахметова и тот уровень коммуникации с президентом Владимиром Зеленский, который у него был с Петром Порошенко.

Ахметов конкурирует с Коломойским в сферах добычи углеводородов, электроэнергетике, горно-металлургическом комплексе. Несколько месяцев назад, пролоббировав ряд законодательных инициатив, Коломойский наладил импорт электроэнергии из РФ, таким образом сократив присутствие структур Ахметова на рынке электроэнергетики Украины. В конце ноября входящие в энергохолдинг ДТЭК Ахметова Бурштынская и Приднепровская ТЭС остановили работу из-за «неблагоприятной ситуации на рынке электроэнергии», понимая под этим импорт российской электроэнергии.

Одновременно с этим более низкая стоимость электроэнергии для металлургических предприятий Коломойского создает для него конкурентные преимущества перед предприятиями Ахметова. Горно-металлургический комплекс Ахметова «Метинвест» ныне пребывает не в лучшем состоянии, объявив о сворачивании инвестиционных программ и сокращении производственного и административного персонала. За 10 месяцев нынешнего года объем произведенной продукции горно-металлургическим комплексом Украины сократился на 12%, но наименьший ущерб ощутили на себя предприятия усиливающего свои политические позиции Коломойского.

В следующем году Коломойский и Ахметов заочно посоперничают на местных выборах за право поставить своих мэров в крупных городах юго-востока Украины и сформировать лояльные депутатские корпуса в областных и городских советах. Здесь шансы Коломойского, поддерживающего несколько политпроектов («Слуга Народа», «Возрождение», «Доверяй делам»), ориентированных на юго-восток Украины, на порядок выше.

Этот же тезис относится и к приватизационным процессам — политические возможности Коломойского ныне на порядок больше, чем у Ахметова. Ключевым претендентом на остатки государственной собственности, которую намерено распродать правительство Алексея Гончарука, в обозримой перспективе будет именно Ахметов.

Вопреки тому, что Коломойский усиливает свои внутриполитические позиции, на внешней арене он продолжает оставаться «токсичной» фигурой. Сигналы Коломойского о готовности к компромиссам с Россией в Москве игнорируют, в олигархе уже давно не видят договороспособную фигуру — более десяти лет назад Коломойский захватил под свой контроль Кременчугский НПЗ, половина акций которого принадлежала правительству Татарстана, что было расценено как рейдерство. В то же время тезисы олигарха о готовности договариваться с Москвой становятся дополнительным фактором неопределенности для западных элит, курирующих украинское направление. Западные элиты особо не скрывают свои планы по деолигархизации Украины, которая упростит дирижирование политическими процессами внутри Украины и обеспечит беспрепятственную инвазию крупного западного национального и транснационального капитала в украинскую экономику.

При этом за последние пять лет ряды украинских олигархов уже переполовинили усилиями внутренних и внешних игроков. Шестой год подряд под домашним арестом в Вене и под угрозой экстрадиции в США находится Дмитрий Фирташ. Статус олигарха практически утратил Сергей Тарута, пытающий встроиться в какие-либо политпроекты, хотя ранее был абсолютно непубличной фигурой (ныне является депутатом от «Батькивщины» Юлии Тимошенко). Влияния и активов лишились соратники Виктора Януковича, среди которых братья Клюевы и луганская бизнес-группа, ориентированная на экс-депутата «Партии регионов» Александра Ефремова. Давно ничего не слышно о Владимире Ландике, братьях Буряках, Виталии Гайдуке и целом ряде других крупных бизнесменов, которые до 2014 года формировали влиятельные олигархические кланы. Если до Евромайдана можно было говорить о 15−20 бизнес-кланах, чьи лидеры претендовали на статус олигархов, то сейчас, в лучшем случае, их осталось осталось 5−7.

Наиболее прозападным украинским олигархом считается зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук, который, к примеру, активно вкладывался в свое время в Фонд Клинтона. Пинчука принято считать близким к Демократической партии США и структурам Джорджа Сороса. Возможно, Пинчук будет одним из немногих украинских бизнесменов, которому Запад выдаст индульгенцию от деолигархизации и позволит сохранить свой статус. Впрочем, говорить об этом рано, это сугубо умозрительная конструкция. Равно как и о том, что Пинчук сумеет восстановить свое присутствие на российском рынке через Леонида Кучму, участника переговорного процесса в Минске, имеющего обширные связи с российскими элитами, в случае прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

Пока же следует констатировать, что разобщенность украинского олигархата и постоянные межусобицы делают представителей крупного капитала Украины уязвимыми перед воздействием внешних сил. Таким образом размывается экономический суверенитет Украины, чьим носителями являются представители крупного капитала, как к ним не относись. Вероятно, пройдет не так много времени, и деолигархизация Украины войдет в завершающий этап.

Денис Гаевский, Киев

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