Большой кризис следует ожидать не ранее чем через 1-2 года

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев принял участие в онлайн-конференции «Мировые рынки: зарождение нового кризиса?».

— В среднесрочной перспективе мировая экономика продолжит рост. Однако кризисы на развивающихся рынках и закредитованность бизнеса в развитых странах могут спровоцировать глобальную депрессию, — говорит начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

По его мнению, в год десятилетия банкротства Lehman Brothers на рынках развитых стран вновь сложился сильный восходящий тренд.

Константин Бушуев полагает, что подобная динамика сохранится и в дальнейшем:

— Загрузка мощностей и уровень безработицы в США уже находятся в горячей области. Однако если смотреть историческую перспективу, учитывать реформы Трампа и фазу развития глобальной экономики, то можно говорить, что мы ещё увидим экономический рост в США в течение нескольких лет, — говорит эксперт.

По мнению Константина Бушуева, если в 2008 году причиной кризиса стал «пузырь» на ипотечном рынке США, то сейчас реальной проблемой в мировой экономике, которая может «всплыть» в ближайшее десятилетие, является высокая закредитованность компаний в развитых странах.

— В качестве менее вероятных страхов выступают потенциальные “пузыри” технологических компаний в США, а также возможное внезапное и резкое замедление экономики Китая, — говорит он.

В ОАР констатируют, что проблемы Поднебесной могут лежать в области политики и прав человека.

— Рост доходов населения повлечёт за собой требования роста свобод и может привести к конфликту государства и личности при сохранении однопартийной структуры власти. В части геополитики не исключено, что Китай будут втягивать в расширение конфликта в Южно-Китайском море. В области экономики риски могут быть в плане границ расширения экономики потребления, переходу к плавающему курсу юаня, структурных проблем «старой» экономики Китая, ориентированной на базовые товары, — рассуждает аналитик.

Константин Бушуев напомнил, что напряжённость сохраняется и в Евросоюзе, но экономика Старого Света растёт с 2013 года, а безработица снижается.

— Долговые проблемы в развитых странах есть повсеместно, но есть и пути их решения, особенно в условиях проинфляционного роста глобальной экономики, — говорит эксперт.

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» подчеркнул, что экономика России по большинству показателей выглядит сильнее многих развивающихся стран, но тут также есть проблемы со структурными темпами роста, уверен начальник отдела анализа рынков.

— Цена на нефть — одна и ключевых статей дохода бюджета РФ — продолжает восстанавливаться. Полагаем, что коррекция может наступить только в первом квартале 2019 года. Дальше дефицит может только расширяться на фоне проинфляционного роста глобальной экономики и инвестиционной паузы в нефтегазовой отрасли в 2014-2017 годах, поэтому долгосрочный тренд остаётся восходящим. Главный риск — внезапное резкое замедление экономик Китая и Индии, которые генерируют основной новый спрос на рынке нефти, — говорит Константин Бушуев.

По оценкам аналитика, основным риском является продолжение сползания цен на госдолги развитых стран и рост глобальной инфляции в ближайшие годы.

— Кризисы в Турции и Аргентине уже состоялись. Лира и песо падали к доллару США за год более чем в 2 раза. Сейчас идёт привыкание к новым реалиям и постепенный возврат инвесторов в риск. Большой кризис, безусловно, будет, но вряд ли он произойдёт в ближайшие 1-2 года, — резюмирует Константин Бушуев.

Фото: пресс-служба банка





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