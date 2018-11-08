Большинство жителей РФ отдают предпочтение отечественным продуктам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучил итоги опроса, проведенного ко Всемирному дню качества.

«В рамках опроса, в частности, респондентам задали вопрос, кто занимается закупкой продуктов питания в семье», — отмечают во ВЦИОМ.

31% мужчин ответили, что чаще всего отвечают в семье за покупку продуктов питания. 54% считают, что вносят такой же вклад в закупки, как остальные члены семьи. 15% признают, что не покупают продукты.

Почти две трети женщин (61%) полагают, что именно они в основном отвечают в семье за покупку продуктов. 34% говорят, что им с этим помогают в семье. Эти дамы признали: домочадцы участвуют в процессе наравне с ними. 5% женщин не принимают в покупке продуктов участия.

Также в ходе опроса выяснилось, что за последний год россияне стали внимательнее относиться к выбору продуктов. 83% наших соотечественников (77% мужчин и 87% женщин) обращают внимание на срок годности (в 2017 г. — 81%). 51% опрошенных смотрит на состав и содержание отдельных ингредиентов, 37% — на информацию о производителе. Только 12% респондентов обращают внимание на содержание белков, жиров и углеводов, 9% — на калорийность, а 7% опрошенных признают, что, как правило, не читают информацию на этикетке.

Подавляющее большинство россиян скептически относится к информации о составе продуктов, которую производитель указывает на упаковке. 76% опрошенных разделяют мнение, что указанная информация скорее неточная, неполная. Только 16% доверительно относится к этим данным.

При покупке продуктов питания россияне делают однозначный выбор в пользу отечественных производителей. При равной цене россияне предпочтут купить российские овощи (95%), рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%), макароны (85%), шоколад (76%).

Отечественные лекарства выбирает 51% респондентов, 32% предпочтут купить лекарства, произведенные за рубежом. Россияне ориентируются на импортные бренды при покупке одежды (46%) и обуви (52%). Однако разрыв в популярности с российскими производителями в этих категориях невелик: 40% и 38%, соответственно.

Что касается категории бытовой техники и электротехники, то доверие россиян здесь на стороне зарубежных производителей (73%). Только 18% жителей страны при равной цене выберут отечественный товар этой категории.

Источник: Retail & Loyalty





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