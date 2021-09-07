«Большинство наших фотографов — еще и художники»

Без малого 75 лет Magnum Photos представляет именитых международных фотографов и их фонды. Помимо работы с издательствами и музеями компания активно развивает и новые виды деятельности: открывает галереи, запускает онлайн-выставки. Об экспансии в Париж — галерея Magnum откроется здесь осенью — и перспективах онлайн-рынка фотографий «Коммерсантъ. Арт» поговорил с генеральным директором агентства Кэтлин Хьюз.

—Что стояло за решением расширить Magnum Photos сферу деятельности до галерейного бизнеса?

—Magnum развивается как заслуживающий доверия игрок на арт-рынке, сфера интересов которого находится на пересечении фотожурналистики и искусства. Пришло время признать, что большинство наших фотографов — еще и художники, и позиционировать Magnum как влиятельную галерею.

Количество принтов в коллекции Magnum — будь то архивные или прижизненные, тиражные, с печатью фонда фотографа или с личной подписью — впечатляет. Мы решили активировать эти архивы и наладить более тесные отношения с начинающими и известными коллекционерами, комитетами по пополнению коллекций музеев, а также с ценителями искусства. Новое пространство парижской галереи объединит галерейные выставки и экспозиции музейного уровня. Тем временем наши онлайн-кураторы продолжат развивать связи с начинающими коллекционерами, работать с более доступными произведениями. Эта стратегия лишь один элемент более комплексного подхода и первый шаг к объединению усилий наших культурных и цифровых команд. Наша задача — помочь и состоявшимся, и начинающим коллекционерам приобрести актуальные фотографии для своих коллекций.

—Кто занимается выставочной программой?

—Галерейный отдел тесно сотрудничает с отделом культуры. Саманта Маккой, свой человек в мире искусства, внучатая племянница Джексона и Чарльза Поллоков, директор нашей галереи в Париже. Наша цель сейчас — вписаться в глобальный художественный календарь. Например, в арт-ярмарки вроде Frieze, Paris Photo и Photo London — это одни из самых важных мероприятий в мире искусства. Именно на время ярмарок ключевые коллекционеры приезжают в Париж или Лондон. Стратегия Magnum состоит в том, чтобы адаптировать выставочный календарь к датам культурных событий и выступать в этих городах с более сильными выставками и мероприятиями.







Раймон Депардон, «Шотландия, Глазго», 1980 год

Фото: © Raymond Depardon / Magnum Photos

Ориентируемся мы и на программы выставок в музеях. Например, поскольку Королевская академия художеств в Лондоне представит произведения Фрэнсиса Бэкона в начале 2022 года, мы рассматриваем выставку Антуана Д’Агаты, у которого недавно вышла книга, посвященная связи его работ с работами Бэкона.

—Какова стратегия Magnum онлайн?

—Во-первых, это размещение на сайте индивидуальных презентаций фотографов, расширение пула имен. Это должно дать больше информации клиентам, плюс стать простой точкой входа для пополнения коллекции. Во-вторых, тематические, временные онлайн-выставки, каждую из которых дополняет «коктейль» из редакционных статей, закулисных историй, цитат фотографов или кураторских текстов.

—Основные продажи сегодня происходят онлайн?

—Синергия между онлайн- и офлайн-бизнесом сейчас, как никогда, сильна — это постковидный эффект. С тех пор как во время пандемии мир искусства переместился в онлайн, коллекционеры начали больше обращать внимания на цифровые презентации. Покупка произведений искусства в интернете стала более демократичной благодаря множеству прекрасно сделанных онлайн-выставок. Но, хотя электронная коммерция приносит Magnum значительную прибыль, просмотр архивных и современных принтов вживую никогда не исчезнет. Мы по-прежнему видим большой интерес публики, коллекционеров и институций именно к выставкам, проводимым в физических пространствах. С другой стороны, решающую роль в создании галереи Magnum и популяризации нашей коллекции принтов сыграло успешное сотрудничество с такими онлайн-маркетплейсами, как Artsy и Artnet.

—Вы наблюдаете сейчас сильную конкуренцию между Парижем и Лондоном?







Гарри Груйер, «Графство Керри, Ирландия», 1988

Фото: © Harry Gruyaert / Magnum Photos

—Наши офисы в этих городах работают как единое целое. Например, мы обсуждаем идею гастролей нашей лондонской выставки в следующем году в Париже. И рассматриваем возможность проведения выставок одновременно в обоих городах. Хотя Париж и Лондон — разные рынки, они хорошо дополняют друг друга. Даже ярмарки, специализирующиеся на фотографии, в этих городах привлекают разную публику. Если Paris Photo остается самой престижной, то Photo London позволяет делать экспериментальные экспозиции. Так, на Photo London с 8 по 12 сентября мы представляем работы американского фотографа Мэтта Блэка — «Американскую географию», примерно в это же время в Thames & Hudson выйдет одноименная книга. А в Париже нашей первой выставкой будет диалог работ Брюса Дэвидсона и Халика Аллаха.

Беседовал Александр Щуренков