Большинство людей с коронавирусом не знают, кто их заразил



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Ученые обнаружили, что только 27% из более чем 360 жителей Колорадо с диагнозом коронавирус Covid-19 знали о каком-либо контакте с человеком, у которого был коронавирус, за две недели до тестирования.

Этот процент был выше в повторном исследовании: 46% из 350 человек были уверены, кто мог заразить их. Но оба исследования показывают, что большинство людей, инфицированных коронавирусом, на самом деле не знают, кто передал им инфекцию.

«Это только подчеркивает тот факт, что, хотя мы знаем, как передается коронавирус, у нас нет четкого представления о том, как оценивать наш риск при взаимодействии с другими людьми», — сказал доктор Эрик Сио Пена, директор по глобальному здравоохранению в Northwell Health, Нью-Гайд Парк, Нью-Йорк.

Он также сказал, что это показывает, как «важно, чтобы мы держались на расстоянии от людей, которых нет в нашем доме, носили маску и сохраняли бдительность, чтобы мы могли защитить свои семьи от вируса».

Среди тех в исследовании, кто знал, что они вступили в контакт с зараженным человеком, чаще всего сообщалось о членах семьи (27%) или коллеге (25%) в исследовании Колорадо. Во втором исследовании чаще всего это был член семьи (45%) или коллега по работе (34%).

Хроника событий

В декабре 2019 года в Китае зарегистрирована вспышка пневмонии — её причиной стал неизвестный ранее вид коронавируса. Первые заболевшие подхватили вирус на рынке морепродуктов в Ухане. Вирус начал распространяться на Гонконг, Южную Корею, Японию, Таиланд.

22 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый вирус пока не привел к глобальной чрезвычайной ситуации. Тем временем Лондонский аэропорт Хитроу заявил о создании специальных зон для пассажиров, прибывающих из регионов, пострадавших от нового вируса.

24 января из-за нового вируса в Китае уже «закрыты» 13 городов. К вечеру стало известно, что 36 пациентов с новым коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.

28 января число погибших из-за нового коронавируса достигло 106, инфицированных — 2800. 15-миллионный китайский город Тяньцзинь частично ввел военное положение. А компания Xiaomi из-за нового вируса временно закрыла магазины в Китае.

30 января количество жертв от нового вируса достигло 170, а компания Ikea закрыла все свои магазины в Китае. Также стало известно о первых заражениях в Индии и на Филиппинах. Тем временем основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового коронавируса.

3 февраля количество жертв достигло 350. Тем временем стало известно, что Китай за восемь дней построил новую больницу для инфицированных коронавирусом. «Укрпошта» предупредила о задержках отправлений в Китай.

6 февраля количество жертв достигло 560. Акции Tesla в связи со вспышкой упали на 20%.

9 февраля коронавирусом 2019-nCoV заразился первый украинец, пребывающий на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Украинский Минздрав анонсировал эвакуацию украинцев из Хубэя чартерным рейсом.

11 февраля заболевание, вызванное «китайским» коронавирусом, получило официальное название — Covid-2019.

12 февраля количество жертв вируса достигло 1116 человек. Формула-1 отложила гран-при Китая из-за коронавируса.

17 февраля в мире зарегистрировано 1775 летальных случаев, 71 710 инфицирований и более 11 тыс. выздоровлений. Минздрав Украины анонсировал эвакуацию из Уханя 49 украинцев.

21 февраля Зеленский позвонил украинке, которая не смогла вылететь из Китая из-за невозможности забрать с собой собаку. Тем временем полиция отпустила 23 из 24 задержанных в Новых Санжарах.

24 февраля социологи обнародовали результаты опроса, согласно которому 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения в их регионе эвакуированных из Китая. Тем временем в Китае заявили о создании вакцины против коронавируса 2019-nCoV.

26 февраля стало известно, что 48 человек, эвакуированных в Украину, не инфицированы коронавирусом.

27 февраля стало известно о первом случае инфицирования коронавирусом в Грузии. В связи с распространением вируса Грузия частично закрыла границу с Азербайджаном.

28 февраля сообщалось, что мировая экономика

В начале марта количество жертв коронавируса превысило 3 тысячи. ВОЗ назвала измерения температуры на границе неэффективными.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Эксперты заявили о возможном дефиците чеснока в Украине. Всемирный банк заявил о выделении на борьбу с коронавирусом $12 млрд.

С 5 марта в Италии из-за коронавируса закрыли школы и университеты. Секретарь СНБО Украины заявил, что эпидемия коронавируса произошла, скорее всего, из-за утечки из закрытой лаборатории в Ухане. А МВФ выделил странам, пострадавшим от коронавируса, $50 млрд.

6 марта нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, контактировавший с больным коронавирусом, самоизолировался.

11 марта мэр Киева заявил, что в связи с эпидемией коронавируса в столице с 12 марта закрываются школы, детсады и кинотеатры. Позже в этот же день Кабмин ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса. А ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

19 марта Италия обошла Китай по количеству умерших от коронавируса. Вселенский патриарх приказал прекратить все службы до конца марта.

С 23 марта в Киеве пользоваться общественным транспортом можно только в маске и с пропуском, министр здравоохранения Украины просит парламент ввести чрезвычайное положение в стране.

25 марта в Украине введен режим чрезвычайной ситуации. Испания выходит на второе место после Италии по количеству смертей от коронавируса.

27 марта премьер-министр Великобритании сообщил, что заразился коронавирусом, также стало известно о заражении начальника полиции Киева.

31 марта МВД Украины сообщило об открытии 33 уголовных дел за нарушение карантина.

8 апреля Украина отправила в Италию 5 тонн антисептика.

9 апреля главный санитарный врач Украины прилетел в Николаевскую область разбираться, почему там до сих пор «нет» коронавируса, почле чего 11 апреля там регистрируют первые заражения.

28 апреля число зараженных коронавирусом в США превысило миллион.

29 апреля правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя.

Джерело: medikforum





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