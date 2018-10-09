Большинство боеприпасов на складах возле Ични были просрочены, — эксперт

В надземных хранилищах на складах возле Ични хранились боеприпасы, предназначенные для утилизации

В надземных хранилищах на складах возле Ични хранились боеприпасы, предназначенные для утилизации. Фото: facebook.com / Максим Белоусенко

Об этом в эксклюзивном комментарии «ДС» рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«Склады состоят из двух частей — надземные хранилища и подземные. В наземных хранилищах, которые сейчас взрываются, хранились различные боеприпасы — от стрелковых до ракет для «Градов». Однако все они были просроченными и должны были быть утилизированы еще до войны, до 2014 года», — заявил он.

Кроме того, эксперт уточнил, что утилизация должна была происходить на европейские гранты, однако позже ЕС сократил финансирование. «Все знали, что рано или поздно боеприпасы должны были взорваться. Поэтому, скорее всего, причиной взрывов стала халатность», — уточнил Жирохов.

Также он отметил, что основная часть рабочих боеприпасов находится в подземных хранилищах, которые строились для хранения ядерных бомб. «Они в полной безопасности, подземные хранилища построены на совесть», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что взрывы на складах возле Ични никак не повлияют на ход ООС, так как большинство боеприпасов все равно не были пригодны для использования.

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