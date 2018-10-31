Больших изменений нет. Что означает рост Украины в Doing Business

Почему Украина до сих пор отстает от большинства соседей и постсоветских государств

Украина заняла 71 позицию в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019, который описывает уровень легкости ведения бизнеса в 190 странах мира.

Что изменилось в сравнении с прошлым годом и заметил ли украинский бизнес этот прогресс?

Что изменилось

Результат, который Украина показала в этом году сопоставим с итогами прошлого отчета Всемирного банка. В рейтинге Doing Business-2018 страна заняла 76 позицию, годом ранее было 80 место.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Doing business — ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту ведения предпринимательской деятельности в 190 мира странах на основании 10 индикаторов. Анализируемый период охватывает изменения, которые произошли с июня прошлого по май текущего года. Доклад посвящен оценке нормативной базы государств и ее применению на практике. Отчет Doing business составляется с 2003 года.

В свежем отчете исследователи Всемирного банка отмечают, что Украина улучшила позиции по четырем направлениям. Усилилась защита прав миноритарных акционеров (81 место в прошлом году, 72-е — в нынешнем рейтинге); упростилось получение разрешений на строительство (продвинулись с 35 на 30 место); автозапчасти выведены из списка товаров двойного назначения, что облегчило международную торговлю (продвижение со 119 на 78 место).

Также смягчилась процедура споров по выполнению контрактов, что позволило переместиться с 82 на 57 позицию по этому показателю. Незначительное улучшение также зафиксировано по показателю регистрации собственности: +1 позиция (с 64 на 63 место).

Остальные критерии (система уплаты налогов, регистрация бизнеса, доступ к электроэнергии, доступ к кредитам, разрешение неплатежеспособности), согласно отчету, сдерживают продвижение Украины в рейтинге. Их показатели ухудшились.

Украина и соседи

Украина занимает одну из самых низких позиций в рейтинге среди стран-соседей и государств бывшего СССР. Хуже с ведением бизнеса только в Узбекистане и Таджикистане.

В первую тридцатку общего рейтинга из постсоветских стран вошли Грузия (6 место в общем рейтинге), Литва (14 позиция), Эстония (16 место), Латвия (19), Азербайджан (25) и Казахстан (28).

У РФ и Беларуси 31 и 37 место в рейтинге соответственно.

Лидеры рейтинга — Новая Зеландия, Сингапур и Дания. Аутсайдеры — Сомали, Эритрея и Венесуэла.

Данные: World Bank

Когда ждать прорыва?

Ярослав Жалило,

руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований

Doing Business – это довольно конкретный рейтинг, в нем четко обосновывают все изменения в позициях стран. Движение вверх даже на пять строчек говорит о том, что прогресс в плане ведения бизнеса в Украине реален, пусть это преимущественно и мелкие реформы.

Еще на наше продвижение могло повлиять то, что макроэкономическая ситуация в стране стабилизировалась, а бизнес постепенно адаптировался к новым регуляторным условиям.

Конечно, 71 место – это довольно слабый результат. Но надо помнить, с каких глубин мы начинали движение вверх.

Учитывая более сложную структуру экономики и большие масштабы, нам сложнее внедрять изменения, чем странам, вроде того же Азербайджана или Грузии. Проводить реформы в небольших экономиках проще.

Александр Почкун, управляющий партнер Baker Tilly Ukraine

Прошлый год действительно был «slow»: если в 2015-2016 годах мы видели серьезные изменения, то с приближением выборов прогресс начал тормозить. В 2019-м, учитывая двойные выборы, реальные реформы произойдут лишь в том случае, если власти увидят в этом возможность повысить свой рейтинг.

Чего ждет бизнес? Во-первых, принятие налога на выведенный капитал, во-вторых – смягчение регуляций в банковском секторе, что решило бы проблему движения капитала и средств компаний в валюте.

В остальном, у нас есть очень много мелких регуляторных препятствий, которые существуют давно, но в целом ничего не решают. Отмена таких вещей могла бы облегчить жизнь многим предпринимателям.

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации EBA

Кардинальных изменений в этом году мы не увидели, хотя определенное движение все же есть. На значимые реформы не стоит рассчитывать и в 2019-м – выборы вряд ли будут способствовать глобальному улучшению ситуации.

Что можно отметить из плюсов – единое окно на таможне, улучшение ситуации в судах – во всяком случае в верхних эшелонах судебной власти. Важные моменты – автоматизация процессов и перевод бумажной волокиты в электронную форму. В целом это всегда идет на пользу бизнесу, пусть даже и электронные сервисы на первых порах будут стоить дороже.

Катерина Глазкова, исполнительный директор Спілки українських підприємців

Мы видим точечные улучшения лишь в некоторых компонентах, но нужно отметить, что рейтинг составлялся по состоянию на первое мая этого года. Это значит, что изменения, которые вступили или вступят в силу за оставшиеся восемь месяцев, могут существенно повлиять на позицию Украины уже в следующей редакции Doing Business. Это и закон об обществах с ограниченной ответственностью, создание единого окна на таможне, кодекс закон о банкротстве.

Но этого недостаточно. Бизнес рассчитывает на замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, что даст Украине прирост в 18 позиций по компоненту «Налогообложение» и 4 – по общему рейтингу. Еще один важный момент – введение единого счета для уплаты налогов, что в 2014 году позволило Армении подняться в рейтинге 2015 года со 103 позиции сразу на 41 место.

У нас есть все шансы ворваться в третью десятку следующего рейтинга Doing Business, но для этого нужно ввести рынок подключений и создать единую процедуру присоединения к электросетям, отменить паевой взнос в строительстве, ввести авторизованных экономических операторов, убрать ценовое регулирование на услуги нотариусов (приводила выше), внездрить механизм медиации в Украине, как способ решения коммерческих споров.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE-Украина

Реформы закончились года через полтора после президентских выборов 2014 года. Да, точечные изменения были, но глобально они ничего не меняют. В следующем году вряд ли будет по-другому. Разве что, власти будут заинтересованы получить быстрый профит перед выборами.

Общие проблемы бизнеса остаются прежними: предпринимателей интересует защита от силовиков, с чем ситуация особо не меняется, и верховенство права. Инвестор должен понимать, что его деньги и усилия не пропадут в один день, потому что кто-то, причастный к властным кругам вдруг так решил.

Понятно, что определенный прогресс у нас есть. Но если общий минус становится меньшим, он все равно остается минусом.

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