«Больше разворовали, чем нарастили»: что мешает Украине преодолеть экономический кризис

Пётр Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выдержав «испытания войной и экономическим кризисом». Однако эксперты усомнились в словах украинского президента. Накануне Киев разместил государственные облигации на $725 млн. При этом на июнь 2018 года суверенный долг страны перед кредиторами вырос до впечатляющей цифры — $76,3 млрд. Ранее собеседник RT в Блоке Петра Порошенко сообщал, что при действующем президенте воровство и коррупция во властных структурах достигли беспрецедентных масштабов — до 40% госэкономики находится в тени. Как отмечают политологи, ситуацию усугубляет то, что, вместо решения проблем общества и реализации плана евроинтеграции, политические элиты занимаются демагогией и поиском внешних врагов.

Украинская экономика выстояла в экономическом кризисе и окрепла. Об этом Пётр Порошенко сообщил на своей страничке в соцсети. По словам президента Украины, ей удалось «выжить в лихолетье», несмотря на «российскую агрессию».

«Слава Богу и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Порошенко отметил, что Украина стала «сильнее и увереннее в своих возможностях», а также создала основу для движения по направлению к Европейскому союзу и НАТО.

Такие заявления украинского президента вызвали удивление экономистов — Порошенко объявил об экономических успехах лишь через несколько часов после того, как украинское Министерство финансов разместило облигации внешнего государственного займа на $725 млн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как отметили в Минфине, вырученные средства будут направлены на пополнение госбюджета.

«Надежды на американские деньги»

У Киева есть серьёзные проблемы, касающиеся государственного долга, отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Вместо того чтобы её решать, у нас больше лозунгов, больше заявлений, больше надежд на какие-то американские деньги, на МВФ», — сказал он в беседе с RT.

Охрименко напомнил, что на июнь 2018 года долг Украины перед кредиторами составил $76,3 млрд.

Заёмные средства не идут на улучшение экономической или социальной среды. Ситуация такая, что правительство вынуждено направлять их на выплаты пенсий, субсидий и обеспечение других социальных обязательств. Об этом ранее в беседе с RT рассказал член партии «Блок Петра Порошенко».

«На Украине каждый год дефицит бюджета, то есть государство тратит значительно больше средств, чем зарабатывает. Это связано с высоким уровнем теневой экономики, размер которой составляет до 40%, нежеланием населения и бизнеса платить налоги, бедностью в стране и высоким уровнем коррупции», — отметил собеседник RT.

По словам Охрименко, самый высокий уровень коррупции наблюдается в сфере государственных военных тендеров. При этом масштабы хищений при действующей власти превысили те, что были при Януковиче, добавил эксперт.

«Мы не нарастили (мышцы. — RT), а разворовали больше. Столько, сколько украли лица, приближённые к власти, не воровали при Януковиче», — пояснил Охрименко.

На пути к евроинтеграции

Действующие украинские власти не занимаются ни вопросами евроинтеграции, о которых так часто заявляют публично, ни экономикой, считает Охрименко. Политические элиты, по мнению эксперта, больше заинтересованы в расширении своих бизнес-проектов.

«Ни Гройсман (премьер-министр Украины. — RT), ни Порошенко не занимаются экономикой… И на сегодняшний день никто не занимается евроинтеграцией», — отметил он.

Утверждение, что Киев выстоял в экономическом кризисе, не соответствует действительности, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Одно из доказательств того, что в этой сфере в государстве не всё в порядке, — утечка кадров за рубеж, в том числе в Россию.

«И одна из причин бегства населения в том, что людям просто негде работать. Они (власти Украины. — RT) ничего не делают, чтобы восстановить. Они тратят деньги на войну», — пояснил эксперт.

«Превращение в аграрную страну»

Проблемы также имеются в вопросе сотрудничества Украины с НАТО и в вопросе торговли с ЕС, считают эксперты. Так, по словам Дудчака, повышение доли товаров из Европы в украинском товарообороте связано лишь с «катастрофическим падением в отношениях с традиционными партнёрами».

«Сейчас просто идёт превращение Украины действительно в аграрную страну. Ну да, ногу отрезали. Конечно, можно говорить, что потерю крови вы остановили. Но конечность-то уже не вернёшь. В общем-то, они отрезают целые отрасли», — сказал он.

Дудчак выразил мнение, что это прямое следствие того, что к власти в Киеве пришли «евроинтеграторы».

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«Сейчас, после того как они пришли, они развязали войну, вынудили собственные территории бежать от такой замечательной жизни. Сейчас нельзя говорить о восстановлении», — отметил эксперт.

При этом Порошенко почему-то перекладывает вину за экономический кризис на Россию, удивляется Дудчак.

«Попытка переложить вину на Россию совершенно безосновательная, потому что были возможности нормального сотрудничества и была возможность восстановления экономики Украины и действительно серьёзного рывка», — сказал политолог.

Подводя итог, Дудчак отметил, что деятельность нынешних властей привела украинскую экономику в плачевное состояние.

«Как можно говорить, что Украина нарастила какие-то мышцы, если она потеряла целые наукоёмкие отрасли?» — заключил он.





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