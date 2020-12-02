Больше IT: как пандемия заставляет ритейлеров запускать новые цифровые продукты (кейсы крупных игроков)

Пандемия изменила покупательские привычки и еще больше приучила нас к цифровым продуктам. Улучшая пользовательский опыт, ритейлеры предлагают клиентам новые онлайн-возможности и IT-продукты.

Петр Чернышев, основатель и CEO FriFlex, компании по разработке IT-решений.



Рост e-commerce и интернет-потребления

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), онлайн-коммерция

заняла 10,9% в общем обороте российской розницы за первое полугодие 2020 года. Объём рынка составил 1,654 трлн рублей. Россия приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай, где показатель составляет 13,9 и 29,9% соответственно.

Изменились не только показатели онлайн-торговли, но и ее ландшафт: помимо онлайн-магазинов в e-commerce развиваются онлайн-образование (+32%), видеосервисы (+49%), доставка еды и продуктов (+79%) и медицина (+27,3%).

Россияне продолжают покупать в интернете и сейчас – 25% потребителей нашли новые магазины за период изоляции и остались лояльны к ним.

Cогласно отчету

Akamai, всего за несколько месяцев этого года глобальный интернет-трафик вырос на 30 %. Эти данные подтверждает и GlobalWebIndex: с начала 2020 года мы стали значительно больше времени проводить на устройствах, подключенных к интернету.

Локдаун стал драйвером развития e-commerce: бренды, которые не уделяли внимание развитию прямой коммуникации с клиентами при помощи цифровых каналов, забывались потребителями.

Мобильные приложения в ритейле: эффективный канал продаж

Мобильные приложения стали для продуктовых ритейлеров новым каналом продаж, который быстро доказал свою эффективность. В мае 2020 года «Перекресток» запустил приложение Перекресток Впрок. В сутки в нем обрабатывается 11 тысяч заказов, по данным X5 Retail Group. В июне 2020 мобильное приложение «Утконос Онлайн», по данным компании, стало основным каналом продаж. 56,3% от общей выручки – общая доля мобильных продаж. На 141% увеличилась выручка в мобильном канале в июне 2020. По данным ритейлера «Лента», объем онлайн-продаж в третьем квартале 2020 года увеличился на 551% год-к-году до 1,3 млрд рублей. Пятерочка запустила онлайн-доставку в приложении.

Сеть «ДИКСИ» запустила новое мобильное приложение, в котором реализованы удобные пользовательские фичи, в том числе возможность использовать цифровую карту лояльности и дополнительные привилегии. Осенью 2020 года в приложении была добавлена функция онлайн-доставки.

Во время пандемии запустили приложения и fashion-бренды. Например, сеть обувных салонов «Эконика» и 12STOREEZ. В приложениях можно выбирать и покупать товары.

Эквайринг: онлайн-чаевые, предоплаченные заказы, QR-коды

По

данным ЦБ РФ, в России выросло число операций по оплате товаров и услуг с помощью QR-кода в Системе быстрых платежей. В октябре 2020 года россияне оплатили по QR-коду больше покупок, чем за все время с момента запуска этого способа оплаты – а именно 213 тыс. раз. Сумма покупок превысила 765 млн рублей. Всего со времени запуска сервиса проведено почти 390 тыс. переводов от физических лиц на счета компаний на общую сумму более 1,67 млрд рублей.

Уже в апреле 2020 года, по данным РБК, средний чек онлайн-чаевых, которые оставляют курьерам доставки и сборщикам продуктов, вырос до 170 руб., а оборот цифровых чаевых за месяц самоизоляции вырос на 900%. По данным Lamoda, компания также запускает сервис электронных чаевых. Чтобы оставить чаевые, клиенту нужно отсканировать QR-код, размещенный в пункте выдачи заказов или на визитке торгового представителя камерой смартфона. В августе 2020 года «СберМаркет» запустил сервис электронных чаевых. Оставить их можно через сайт сервиса и в мобильном приложении.

Снижается и процент оплаты при получении cash-on-delivery. Маркетплейсы Ozon, Wildberries, Я.Маркет убрали эту опцию и сейчас доставляют только предоплаченные товары.

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Рекомендательные системы и дополненная реальность

Для упрощения и ускорения процесса выбора ритейлеры используют рекомендательные системы. Например, Amazon personalizе – система, которую Amazon.com использует для персонализированных рекомендаций в режиме реального времени, помог

увеличить продажи Lotte Mart до 40 %.

С помощью рекомендательной системы и Lamoda увеличила доход на 8%. Система использует данные клиентов об их географическом местоположении, истории покупок, предпочтениях в отношении определенных товаров, брендов и даже цветов.

Дополненная реальность предоставляет возможность увидеть онлайн-товары в реальной жизни и снизить процент возвратов онлайн-ритейлерам. Augmented Retail пользуются Nike, Lamoda, IKEA, Zara и другие. Например, в том же приложении Lamoda для iOS есть функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR). AR создает новый цифровой опыт, который обогащает отношения между потребителем и брендом.

Избежим очевидных прогнозов – как телевизор не заменил театр, так и работа из дома, вероятно, не заменит офис, а электронная коммерция не заменит все офлайн-магазины. Но то, что мы живем в мире IT-трансформации и IT-конкуренции – бесспорно.



Петр Чернышев,



основатель и CEO FriFlex





для New Retail





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