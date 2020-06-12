Большая стройка. В июле обещают отремонтировать трассы к морским курортам. Транспорт, Экономика

В ближайшие недели откроются новые отремонтированные автодороги к курортам на Черном и Азовском морях. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Глава Укравтодора Александр Кубраков уточнил, что одной из таких дорог будет трасса национального значения Н-30. Она проходит по территории Запорожской области и соединяет Васильевку и Бердянск. Эту обновленную дорогу протяженностью 120 км откроют в июле.

«Международная трасса М-18, которая выводится в Васильевку из Запорожья, сейчас полностью ремонтируется. Идут работы на всем участке. И вся она будет присоединена к нормальной сети дорог», — добавил Кубраков.

По его словам, в июле начнется ремонт дороги в Очаков, которую планирууют полностью отремонтировать в этом году.

Кубраков также отметил, что продолжается ремонт дорог в Скадовск в Херсонской области и Затоку в Одесской области.

Тимошенко добавил, что ремонтируют и трассы, ведущие в другие туристические места. В частности, в Хмельницкой области. Соответствующее решение было принято после рабочей поездки президента Владимир Зеленского в этот регион на прошлой неделе.

«Трассы, которые идут из Хмельницкого в туристический центр Каменец-Подольского и Сатанова, будут сделаны в этом году, чтобы у людей была возможность путешествовать по Украине», — сказал Тимошенко.

Глава Укравтодора добавил, что ремонты продолжаются и в рамках проекта «Малого карпатского кольца» на территории трех западных областей страны, а также на дорогах Долина-Хуст и Н-13 (Львов-Самбор-Ужгород).

По данным Укравтодора, всего на 2020 год в рамках программы «Большая стройка» запланированы строительство и ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся.

Программу «Большая стройка («Велике будівництво») инициировал президент Зеленский. По планам программы в течение текущего года в Украине должны быть построены, отремонтированы и реконструированы 6500 км дорог как национального, так и местного значения, а также сотни объектов социальной инфраструктуры, среди которых школы, детские сады, спортивные объекты и медицинские учреждения.

Анна Андреева





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