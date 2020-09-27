Более открытая и доверительная позиция в отношениях Китая и ЕС — новости политики

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Литовской Республике ШЭН ЖИФЭЙ

14 сентября президент Китая Си Цзиньпин участвовал в видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Руководители Китая и ЕС подготовили планы и вехи, касающиеся развития отношений между Китаем и Европейским союзом. Они договорились укреп­лять коммуникацию, координирование и сотрудничество, двустороннее доверие, направленные на получение взаимной выгоды. Достигнута договорённость о дальнейшей поддержке многосторонности, совместном реагировании на глобальные вызовы, стимулировании отношений между Китаем и ЕС более высокого уровня.

Пандемия коронавируса вызвала значительные изменения в международном положении. Мировая экономика переживает тяжёлый спад, усиливаются односторонность и протекционизм, глобализация сталкивается с колоссальным противодействием, а человечество снова стоит на перепутье.

То, что формируют две величайшие силы, поддерживающие международный мир и стабильность, два величайших рынка, стимулирующие глобальное развитие и процветание, и две величайшие цивилизации, отстаивающие принцип многосторонности и совершенствующие мировой порядок, их противостояние и сотрудничество имеют огромное международное значение.

Как подчеркнул президент Си Цзиньпин, чем больше мы сталкиваемся с этой ситуацией, тем не­уклоннее должны придерживаться общего направления взаимной поддержки, солидарности и сотрудничества и неустанно стимулировать здоровое и стабильное стратегическое партнёрство в области всестороннего стратегического развития Китая и ЕС.

Для международной общественности это стало бы позитивным вдохновляющим фактором в борьбе с пандемией, восстановлении экономики и поддержке справедливости.

Китай и Европа являются важными друг для друга торговыми и инвестиционными партнёрами. Отрадно, что во время встречи Китай и ЕС объявили о подписании соглашения о географических указателях. Китай и ЕС намерены ускорить переговоры о двустороннем соглашении об инвестициях и добиться прогресса в переговорах к концу года, создавать стимулы для повышения качества и возобновления сотрудничества, поддерживая при этом открытую торговую и инвестиционную среду.

Рынок Китая по-прежнему открыт для Европы, поэтому в Китае ждут большего количества высококачественной и безопасной сельскохозяйственной продукции ЕС. Обе стороны также намерены установить «зелёное» партнёрство и цифровое партнёрское сотрудничество, стремиться внести свой вклад в обеспечение устойчивого глобального развития и цифрового управления экономикой.

По мнению Китая, для создания здоровых, стабильных и плодотворных отношений между Китаем и ЕС в первую очередь необходимо придерживаться принципа мирного сосуществования. В мире не существует двух совершенно одинаковых моделей политической системы, а существование различных цивилизаций и культур является нормой. Между Китаем и ЕС не наблюдается геостратегического конфликта. Обе стороны друг для друга – это возможность, а не угроза, партнёры, а не оппоненты. Чем мощнее сила мирного сосуществования Китая и ЕС, тем прочнее гарантия мира и процветания на планете.

Во-вторых, необходимо оставаться на позициях открытого сотрудничества. ЕС – это продукт открытости и связей. Полагаем, что общая тенденция к глобализации экономики, преодолевая встречающиеся на своём пути препятствия, остаётся неизменной. Китай предпринимает всесторонние шаги для совершенствования своей открытости и поднимает открытую экономику на более высокий уровень. Два крупнейших рынка – китайский и европейский – в большей степени объединив ресурсы, будут эффективнее стараться дополнить преимущества друг друга, достигая в результате обоюдной выгоды и побед.

В-третьих, необходимо поддерживать принцип многосторонности. Как Китай, так и Европа являются непоколебимыми приверженцами многосторонних отношений и свободной торговли. Китай и Европейский союз должны укрепить сотрудничество, придерживаться концепции многосторонности, предпринимать соответствующие действия, соблюдать многосторонние соглашения и укреплять многосторонние институты. Памятуя об ответственности за будущее и судьбу человечества, мы совместно должны противостоять течению, нагнетающему разрозненность, обособленность и конфронтацию, чтобы преградить миру путь для возвращения к «закону джунглей».

В-четвёртых, необходимо продолжать диалог и консультации. Различие социальных систем и путей развития не являются препятствием для диалога и сотрудничества. Динамичное развитие отношений Китая и ЕС в последние 45 лет является наглядным примером того, как две стороны могут поддерживать диалог и консультации, стремясь найти общий язык, сохраняя при этом различия.

Китай и ЕС должны оставаться на позициях всестороннего стратегического партнёрства, не изменяя преобладающего направления к сотрудничеству и развитию китайско-европейских отношений. Наличие различий между странами диктует необходимость развития взаимопонимания в ходе равноправного диалога, укрепления обоюдного доверия, достигаемого в процессе открытого общения и контроля с помощью конструктивных методов.

В настоящее время экономика Китая выдержала удар эпидемии, демонстрируя высокие темпы возрождения, устойчивость и потенциал. Во втором квартале прекратился спад экономики Китая, она возросла на 3,2 процента, став первой в мире экономикой, возобновившей рост. По прогнозам Международного валютного фонда, Китай будет одной из немногих стран, которые сохранят позитивный рост в 2020 г.

Китай, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию на международной арене, предлагает поощрять новую двухступенчатую структуру развития, основой которой была бы внутренняя циркуляция, а внутреннее и международное развитие укрепляло бы друг друга. Такая структура развития продиктована сильной стороной большого масштаба китайского рынка и огромного потенциала внутреннего спроса.

Новая модель развития Китая вовсе не предусматривает только закрытую внутреннюю циркуляцию, как раз наоборот – КНР ориентируется на открытую двойную циркуляцию, когда внутренний и международный рынки поощряют друг друга. Это позволяет внутреннему рынку сыграть решающую роль в распределении ресурсов и экономическом росте, изменить форму участия Китая в конкуренции, методы и способы международной промышленности, связать внутренний рынок с международным и поощрять местные предприятия участвовать в деятельности международного рынка благодаря открытой циркуляции внутреннего рынка.

Новая модель развития требует от Китая создания более открытой экономической системы, которая предоставит всем странам возможности более масштабного расширения деятельности.

Двери Китая, ведущие во внешний мир, не закроются, а напротив, откроются ещё шире. До 2019 г. общий тариф таможенных пошлин Китая упал ниже 7,5 проц., то есть оказался меньше, чем в большинстве государств, что сделало Китай одной из самых открытых стран мира. Проведённый недавно опрос показал, что представители 99,1 проц. иностранных компаний утверждают, что намерены и в дальнейшем инвестировать и продолжать деятельность в Китае, а 89 проц. компаний ЕС не будут рассматривать возможность отзыва промышленных цепочек из Китая, так что Китай всё ещё является одним из трёх крупнейших мест инвестиций европейских компаний. Это голоса доверия, которые мир отдал экономическим перспективам и дальнейшей открытости Китая.

Литва является членом Европейского союза, находящимся в авангарде поддержания связей в Евразии. Расширение отношений Китая и ЕС окажется полезным для развития обмена и сотрудничества между Китаем и Литвой и в ещё большей мере обогатит всестороннее китайско-европейское стратегическое партнёрство, способствующее повышению уровня жизни людей и экономического роста во всей Европе.

Я очень рад видеть, что с начала этого года инвестиционные проекты литовских предприятий в Китае работают чётко и процветают. Всё большее количество деловых людей Литвы считают открытость китайского рынка новой возможностью развития после пандемии. Правительство Литвы готово к развитию и международному сотрудничеству в областях цифровой экономики, «зелёной» энергетики, инноваций и научных исследований, экономической инфраструктуры.

Надеюсь, что Китай и Литва продолжат обоюдное движение к открытости, используют потенциал сотрудничества в области охраны экологии окружающей среды, развития цифровой экономики, будут постоянно находить новые точки опоры для роста, приносящего ощутимую пользу возрождению экономики и повышению качества жизни людей после пандемии в обеих странах.





Источник