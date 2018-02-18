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Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины — Порошенко

Экономика Украины18 Фев 2018
Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины — Порошенко
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Вчера, 20:09

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Советник  НАК «Нафтогаз»  готовит предложения по управлению ГТС


Фото:president.gov.ua

В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Работа проведена очень большая. НАК «Нафтогаз» нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно», – цитирует пресс-служба слова президента.

Кроме того, глава государства отметил, что правительство уже приняло соответствующие решения.

«И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, те и победят. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много» – сказал он.

Ранее  Кабмин сообщал о семи  европейских компаниях, заинтересованных в совместном управлении украинской газотранспортной системой. Первые интервью с компаниями, которые прислали Украине свои предложения  запланированы  на 21-22 февраля. 

В  декабре 2017 года Кабинет министров Украины официально начал процесс поиска партнера по совместному управлению ГТС, что предусмотрено законом о рынке природного газа и стратегией реформирования энергетического сектора.

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