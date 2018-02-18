Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины — Порошенко

Вчера, 20:09

Просмотров: …

Советник НАК «Нафтогаз» готовит предложения по управлению ГТС



Фото:president.gov.ua

В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Работа проведена очень большая. НАК «Нафтогаз» нанял советника, который готовит предложение по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно», – цитирует пресс-служба слова президента.

Кроме того, глава государства отметил, что правительство уже приняло соответствующие решения.

«И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, те и победят. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много» – сказал он.

Ранее Кабмин сообщал о семи европейских компаниях, заинтересованных в совместном управлении украинской газотранспортной системой. Первые интервью с компаниями, которые прислали Украине свои предложения запланированы на 21-22 февраля.

В декабре 2017 года Кабинет министров Украины официально начал процесс поиска партнера по совместному управлению ГТС, что предусмотрено законом о рынке природного газа и стратегией реформирования энергетического сектора.

Вы сейчас просматриваете новость «Более десятка всемирно известных компаний заинтересованы в управлении ГТС Украины – Порошенко». Другие Новости экономики смотрите в блоке «Последние новости»





Источник