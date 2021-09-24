Более 76% компаний-единорогов приходятся на США и Китай — исследование ВШЭ

Лидерами в мире по числу стартапов, ставших единорогами, являются США и Китай, на них приходится свыше 76% таких компаний. Соответствующие результаты исследования Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ опубликованы в пятницу на сайте института.



Единорогом принято называть компанию, которая в течение не более чем десяти лет с момента основания достигла оценки в 1 млрд долларов, не прошла первичное размещение на бирже (IPO) и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Эти особенности выделяют единорогов из всей массы технологических стартапов. Экономисты считают наличие единорогов признаком эффективности национальной инновационной системы.

«По оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, вероятность превращения стартапа в единорога не превышает 1 к 1 000. По состоянию на июль 2021 года наибольшее число единорогов зафиксировано в США (441) и Китае (253). Вместе они аккумулируют 76,7% известных в мире единорогов, а на топ-20 стран приходится 96,8% таких компаний», — говорится в сообщении.

Самыми привлекательными для единорогов регионами, по данным ВШЭ, оказались Северная Америка (47,4%), Юго-Восточная Азия (31,2%) и Европа (11,6%). При этом единороги преимущественно располагаются в странах с высоким уровнем дохода (629 компаний — 65,4%), еще 28,9% и 5,7% — в государствах с доходами выше и ниже среднего соответственно. В странах с низким уровнем дохода единороги отсутствуют.















В топ-5 городов по числу компаний-единорогов вошли Сан-Франциско (122 единорога), Пекин (97), Нью-Йорк (69), Шанхай (49) и Лондон (28). Совокупно на них приходится почти 40% общего числа таких компаний в мире. Наибольшее количество населенных пунктов, в которых располагаются единороги, находится в странах — лидерах общего рейтинга: США (104), Китае (40), Индии (12), Великобритании (9), Израиле (8), Германии и Канаде (по 7).

Основными видами деятельности компаний-единорогов, как отмечают исследователи, стали финансовые услуги (131 единорог), электронная коммерция (127), продукты и услуги на основе искусственного интеллекта (107). В топ-10 также вошли разработка приложений (85), информационные технологии (49), услуги для бизнеса (47), анализ данных (36), здравоохранение (35), аппаратное обеспечение (34) и производство одежды и аксессуаров (31). Тройка самых популярных среди единорогов отраслей практически неизменна для США, Китая и Европы.

Позиции России

Среди стран большой двадцатки (G20) единороги отсутствуют лишь в трех — Аргентине, Италии и России. В случае Аргентины, как пишут авторы исследования, это можно объяснить ее не самым высоким уровнем публикационной активности и финансирования науки. Однако соответствующие показатели Италии и России могли бы вывести эти страны по числу единорогов на уровень, сопоставимый с Францией (18 единорогов), Канадой (15), Бразилией (14) и Южной Кореей (14).

К исключениям также можно отнести Японию: занимая третье место по доле в мировых затратах на исследования и разработки, она располагает лишь семью единорогами (12-е место). Соответственно, высокий уровень развития национальной науки является важным, однако не безусловным фактором появления компаний-единорогов, отмечают в ВШЭ.

«Единороги — молодое явление, связанное с мощным развитием венчурного рынка, проникновением стартап-идеологии в разные слои общества и сферы жизни. Еще не все ведущие страны, в том числе Япония, Россия, большинство участников ЕС, реализовали свой потенциал в создании единорогов. Их появлению способствует емкий внутренний рынок для инновационных сервисов, наличие привлекательных альтернативных экономических центров, общая благоприятная для талантов среда», — сказал директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко, слова которого приводятся в сообщении.

Эксперт добавил, что по уровню развития современного сектора услуг Россия значительно уступает США и Европе и к тому же характеризуется сверхконцентрацией научного и инновационного потенциала в столичном регионе. При этом в международной миграции единорогов Россия выступает в роли абсолютного донора.

«Как минимум, четыре действующих (Acronis, Revolute, OCSiAl, InDriver) и два бывших единорога (Arrival и Yandex) полностью покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов. Сопоставимые с Россией по уровню экономического развития страны, входящие в БРИКС, тем не менее располагают зарегистрированными на своей территории и признанными в мире единорогами. Например, в Индии действуют 44 таких компании, в Бразилии — 14, в ЮАР — две», — отметил Куценко.

Информационное агентство России ТАСС