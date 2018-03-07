Более 700 миллионеров насчитали на Украине

Киев, 7 марта. Государственная фискальная служба Украины насчитала 742 миллионера в стране. По состоянию на март, именно столько украинцев зарегистрировали доходы, превышающие миллион гривен за 2017 год.

По данным ведомства, это в два раза больше, чем аналогичный показатель 2016 года. Уточняется, что больше всего миллионеров живет в Киеве – 291 человек.

В декларационной кампании приняли участие 75 тысяч человек. Всего граждане Украины задекларировали 8,1 миллиарда гривен.

Напомним, в настоящее время экономика Украины находится в тяжелом состоянии. Уровень доходов обычных граждан страны оценивается в 190 евро на человека. Как пишет URA.RU, это самый низкий показатель во всей Европе.

Автор: Василий Котов

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