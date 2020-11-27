Более 45% онлайн-оплат по карточкам Mastercard осуществляется с мобильных кошельков

Украинцы все чаще предпочитают цифровой способ оплат. Согласно статистике международной платежной системы Mastercard, сегодня уже более 50% всех оплат в физическом ритейле в Украине происходит с помощью мобильных кошельков — оцифрованными в них карточками, в смартфонах и гаджетах. Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Количество онлайн-оплат, по данным Mastercard, в отдельных категориях растет особенно стремительное. Это касается, в частности, транспортных сервисов — рост на 60%, покупок продуктов питания — более чем на 100%.

Современный тренд — бесконтакт

В общем количестве всех безналичных платежей с карточками Mastercard в Украине сегодня 72% оплаты происходит бесконтактно, в то время как только в прошлом году этот показатель составлял 51%.

«Если раньше пользователь выбирал между карточкой и наличными, то сегодня, в новой цифровой реальности, эта дилемма трансформировалась в выбор между бесконтактной карточкой и смартфоном. 7 из 10 оплат в физическом ритейле с нашими карточками уже бесконтактные, что близко к показателям таких финансово зрелых рынков, как, например, Великобритания», — подчеркнул Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Европейские стандарты

Популярность цифрового способа оплаты соответствует общеевропейскому тренду. Так, свежее исследование Mastercard European Evolution of Banking 2020 показало, что европейские пользователи стали все чаще отказываться от наличных и больше интересоваться цифровыми решениями в банкинге, 62% всех респондентов уже рассматривают переход от физического банкинга в диджитал, что на 13 п. п. больше, чем всего три года назад.

Украина в бесконтактных оплатах гаджетами — среди стран-лидеров в мировом масштабе: фактически каждый второй бесконтактный платеж осуществляется смартфоном или другим NFC-гаджетом.

Для сравнения: в Нидерландах этот показатель равен 28%, а в Польше и Бельгии — 13% и 6% соответственно.

Согласно исследованию, сегодня 42% европейцев осуществляют финансовые операции онлайн или в приложениях чаще, чем до пандемии, поскольку это быстрее и проще. При этом 51% европейских пользователей считают вопросы безопасности ключевыми факторами при выборе решений цифрового банкинга.

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