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Более 30 грн за доллар: Украину предупредили о кризисе

Курс валют 24 Июл 2018
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  • Более 30 грн за доллар: Украину предупредили о кризисе  Обозреватель

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    НБУ меняет методику расчета курса гривны к доллару18520 →



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