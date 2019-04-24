Более 210 миллионов тенге заработала СПК «Атырау» на продаже дочерних и зависимых компаний | Курсив

2 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в законодательных актах, призванных улучшить развитие казахстанского бизнеса. За последние годы это седьмой пакет поправок, направленных на совершенствование этой сферы. И, пожалуй, один из немногих законов, который, как выяснилось, вызывает большие симпатии, оставляя при этом и вопросы.

Попасть бы в десяточку

Седьмой пакет поправок по проведению реформ в бизнес-среде проведен в рамках рейтинга «Doing Business» – «Ведение бизнеса». Это исследование Всемирного банка в 190 странах мира на основе 10 индикаторов, которые показывают, насколько просто осуществлять предпринимательскую деятельность. В разработке Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» участвовали практически все госорганы и НПО. Часть новых механизмов в пилотном режиме отрабатывалась в регионах.

Одним из лучших изменений директор Республиканского Центра помощи предпринимателям Дмитрий Казанцев считает увеличение порога оборотов по НДС для ИП.

«Когда мы это обсуждали в рабочей группе, до последнего не верил, что эти поправки примут. Потому что почти в 4,5 раза предлагали увеличить порог оборотов для «упрощенки» и для тех, кто использует трехкомпонентную систему – онлайн-кассу, посттерминал, электронную систему учета реализации товаров и услуг», – сказал г-н Казанцев в комментариях «Курсиву». Эксперт убежден, что у большого числа предпринимателей есть желание работать легально, особенно в торговле, но их пугает вероятность легализации своих оборотов, «слететь с «упрощенки» и встать на НДС.

«Встать на НДС – значит перейти на общий режим. Это очень критично – совсем другие налоги, и бизнес становится убыточным. Поэтому, увеличив порог оборотов, государство сделало большой шаг навстречу МСБ», – считает глава Центра.

Государство вернет бизнесу 31 млрд тенге

Поправки коснулись самой обсуждаемой темы в бизнес-среде – перехода на онлайн-контрольно-кассовые машины (ОККМ). Напомним, недовольство предпринимателей вызвала высокая стоимость аппаратов: от 60 тыс. до 70 тыс. тенге. Теперь закон предусматривает механизм возврата этих затрат. Если предприниматель потратился на онлайн-ККМ или трехкомпонентную систему, ему будет снижена сумма налога, но не более 60 тыс. тенге или не более 50% от исчисленной суммы ИПН. Налог сократится в целом за весь налоговый период при исчислении суммы ИПН в последнем расчете стоимости патента за налоговый период.

«Впервые в своей практике вижу, чтобы государство шло на такие уступки. Колоссальные деньги недополучит бюджет. Например, в 2019 году, по официальным данным, 520 тыс. предпринимателей должны поменять старые ККМ на онлайн-кассы. Умножим на 60 тыс. тенге, получается 31,2 млрд тенге», – говорит г-н Казанцев.

Еще одной поправкой в законодательные акты могут заинтересоваться правозащитники. Отныне доступ к сведениям о наличии или отсутствии обременения (залога) движимого имущества будет публичным – согласие залогодателя или залогодержателя спрашивать не будут. Г-н Казанцев считает: вопрос больше относится к бухгалтерской сфере.

«Здесь никакой тайны нет. Зато когда совершаются сделки, тратится уйма времени на то, чтобы получить эту справку. А так бизнес экономит время и исключает бюрократию», – уточняет собеседник «Курсива».

Магазинчик? Без проблем!

Для малого бизнеса станет проще открыть свой магазин в жилом доме. Тут упрощена процедура оформления.

«Регистрацию торговых точек мы уже год практикуем в упрощенной форме. В онлайн-режиме предприниматель может уведомить налоговиков об открытии, и ему высылается разрешение. Упрощение больше касается разрешительных процедур в процессе выбора места, получения согласия различных госорганов», – пояснила «Курсиву» руководитель отдела контроля качества госуслуг управления государственных доходов Уральска Оксана Нигметуллина.

Ожидается, что новые поправки дадут толчок и набирающей популярность выездной торговле. Но утверждать маршруты для «торговли на колесах» будут акиматы. Ранее местные исполнительные органы предоставляли только стационарные точки торговли.

О бонусах и торговле в Интернете

Также с 2019 года введен запрет на взимание торговыми сетями вознаграждений – ретро-бонусов с поставщиков социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Сайт МНЭ сообщает: цель поправок – улучшить доступ отечественных производителей к торговым сетям. На остальные продтовары введен лимит по вознаграждению до 5%.

В этой поправке Дмитрий Казанцев видит элемент благотворительности: государство предлагает не играть на социально значимых товарах. Речь идет только о супер- и гипермаркетах.

«Тут есть проблематика: МСБ тяжело влиться в крупную торговую сеть – стать поставщиком того или иного товара. Там, помимо ретро-бонусов, еще ряд требований: кто-то за полку платит, кто-то за размещение товаров, за консигнацию. А ретро-бонусы откуда возмещаются? С потребителя – их включают в стоимость товара. Поэтому если с СЗПТ уберут 5-10% ретро-бонусов, значит, на столько же этот товар и подешевеет», – объясняет г-н Казанцев.

Он полагает, что идея ущемления бизнеса в плане маркетинга была бы очевидна, если бы это правило распространялось на все товары. Поэтому и эту поправку правозащитник считает положительным моментом.

Для торгующих через Интернет тоже есть новости. Правила игры тут еще не сложились, и чтобы оптимизировать ее развитие, законодатели упростили процедуру таможенного декларирования – можно использовать почтовые документы в качестве декларации. Ввели термин «электронная коммерция», а субъектов электронной торговли разграничили. Не остались без защиты и потребители. Закреплен принцип защиты их интересов, который будет не ниже уровня защиты, предусмотренного Законом «О торговой деятельности». Например, директор департамента регулирования торговой деятельности МНЭ РК Айжан Бижанова, давая разъяснения этих норм республиканским СМИ, сказала:



«Заказанный через Интернет товар невозможно физически оценить – возникают сложности возврата или обмена покупки. Поэтому на товары, приобретенные в рамках электронной коммерции, например, теперь распространяются все требования по возможности их возврата в течение 14 дней».

Все товары – под маркировку?

Борьба с теневой экономикой также нашла отражение в законе. Например, решить проблемы с контрафактной продукцией поможет их маркировка. Какие именно товары нужно маркировать, будет решать правительство. В обсуждении примут участие и предприниматели. Для составления перечня будут обязательны результаты АРВ – «аналитической процедуры сопоставления выгод и затрат от вводимого регуляторного инструмента» – и положительный пример «пилота».

«С разных трибун не раз говорилось, что из Китая, Турции, Европы в Казахстан по «серым» схемам завозятся большие объемы товаров. Если смотреть с точки зрения выхода бизнеса из тени, то маркировка – правильное решение. Взять хотя бы повседневную одежду – почти вся завозится по «серым» схемам. Но возмущение предпринимателей будет однозначно: столько лет так работать и вдруг… Конечно, мы все понимаем: если ввозить все это официально, платя необходимые сборы и пошлины, одежда подорожает. Конечно, эта норма скажется в первую очередь на потребителях – однозначно будет подорожание товаров», – говорит Дмитрий Казанцев.

Эксперт считает, что бизнес на себя эти расходы не возьмет. А сама норма имеет две стороны: по потребителю ударит ценами, но для государства необходима, потому что «вечно закрывать глаза на «серые» поставки невозможно».

«Этот вопрос полностью отрабатывает НПП «Атамекен». Наш Центр тоже входит в рабочую группу, и мы встречаемся с бизнесом за круглыми столами по вопросам маркировки. Конечно, вопрос будет обсуждаться поэтапно. Говорить, что за год весь импорт перейдет на маркировку, рано. Думаю, лет пять уйдет на это», – считает собеседник.

В первую очередь, по его мнению, в перечень войдет импорт обуви, так как это огромные объемы.

«То есть, думаю, будут «бить» точечно – по тем товарам, где масштабы проблемы действительно большие», – заключил директор Центра помощи предпринимателям.

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