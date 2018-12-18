Бойцов военизированной охраны Укрзализныци поймали на хищении имущества и вымогательстве — Деловая столица

Сотрудники СБУ и прокуратуры разоблачили работников Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця» в систематическом получении взяток и хищениях

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, информирует «ДС».

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали механизм хищения грузов, в частности металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области», — рассказали в СБУ.

Также злоумышленники требовали от владельцев этих грузов «вознаграждение» за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона.

«По заключению экспертов данные действия наносили АО «Укрзализныця» большие убытки и приводило к финансовому истощению общества», — отметили в спецслужбе.

СБУ задокументировала факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны четырехсот тысяч гривень от частного предпринимателя и задержала чиновника при получении последней части взятки в размере почти сто пятьдесят тысяч гривень. В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.

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