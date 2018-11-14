Бойко уходит из Оппоблока

Юрий Бойко

Новая «Оппозиционная платформа — За життя» будет трансформироваться в политическую партию, заявил сопредседатель «Оппоблока» Юрий Бойко.

«Я уверен что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию», — сообщил Ю.Бойко во вторник в эфире программы «Пульс» на «112 Украина».

Как сообщалось, 9 ноября Ю.Бойко и В.Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя». По словам В.Рабиновича платформа создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться.

Напомним. что согласно Закону о политических партиях, членство в двух партиях исключено.

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