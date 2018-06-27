Бой с тенью. Когда теневая экономика Украины будет как в Германии

Теневая экономика Украины, по официальным данным, существенно сокращается три года подряд, однако считать можно по-разному, да и у самого этого явления есть светлая сторона

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) опубликовало очередные оптимистические данные о сокращении уровня теневой экономики. По мнению наших чиновников, тенизация реального сектора вновь сократилась, на этот раз на 4%, с 35 до 31%. Как свидетельствуют аналитические материалы ведомства, этот процесс стал возможен благодаря нескольким фундаментальным факторам, среди которых: сохранение макроэкономической стабильности, следствием чего стало снижение уровня девальвационно-инфляционных ожиданий населения и бизнеса; увеличение внутреннего спроса; снижение общего уровня системных рисков; дерегуляция предпринимательской среды. В то же время все еще сильны и якоря теневого сектора, такие как: низкий уровень доверия к институтам госуправления; наличие военного конфликта; присутствие неактивированных базовых рисков, которые угрожают стабильности в среднесрочной перспективе.

Столь динамичное снижение уровня теневой экономики, с одной стороны, может свидетельствовать как о формировании реального тренда на легализацию, так и о не вполне корректной интерпретации анализируемого массива информации.

В первую очередь бросается в глаза простое математическое соотношение двух показателей: роста официального ВВП и уровня детенизации экономики. Если валовой продукт в прошлом году вырос на 2,5%, а уровень теневой экономики сократился на 4%, то значительная часть конечного продукта, формируемого в нелегальном секторе, должна была перейти в официальный.

В таком случае задекларированный в прошлом году экономический рост был обусловлен исключительно детенизацией, а показатели динамики реального сектора вполне могли при этом даже сократиться.

А ведь рост ВВП является краеугольным камнем всех правительственных отчетов. Таким образом, в МЭРТ сознательно или нет, но сформулировали достаточно контроверсионный тезис о том, что рост ВВП в прошлом году имел в своей основе не фундаментальные причины восстановления экономики, а сокращение тени, уход субъектов бизнеса из сумеречной зоны. Но, как показывает практика, столь глубокая детенизация возможна лишь при наличии нескольких исходных предпосылок: формирование динамичного тренда на рост всех базовых рынков, когда выход из тени происходит за счет перетока в официальный сектор теневых инвестиций и общественных накоплений; проведение глубокой фискальной реформы, когда, с одной стороны, максимально снижаются основные налоги, а с другой — резко усиливается ответственность за сокрытие доходов и активов; осуществление налоговой амнистии, когда население и бизнес достают из-под спуда припрятанные накопления и активы в надежде на введение их в легальный экономический оборот. Как мы понимаем, ничего подобного сейчас в Украине не наблюдается. Более того, теневая экономика у нас на самом деле выполняет функцию социального стабилизатора. Ведь именно в теневой сектор переходят те экономические агенты, которые не выдерживают административного и фискального давления. В противном случае они просто были бы обречены на банкротство и ликвидацию. А так они не только выживают, но и обеспечивают работой и доходами миллионы украинских семей.

Как показали исследования известного экономиста Эрнандо де Сото, существует несколько онтологических колец формирования теневого сектора экономики. Большое кольцо — это когда под высоким фискальным давлением часть предпринимателей уходят в тень, а фискальная нагрузка распределяется на оставшихся в легальном обороте, то есть пропорционально увеличивается, что приводит к очередному вымыванию тех, кто решает уйти. И так до тех пор, пока в легальном секторе не останутся лишь крупные ФПГ и госпредприятия. Малое кольцо — это формирование неконкурентных условий предпринимательской среды, когда крупные ФПГ за счет политического лоббизма достигают преимуществ на узком потребительском рынке и выдавливают из него малый и средний бизнес. В финале — большая часть рыночной среды поделена между монополиями, олигополиями и компаниями с единоличным доминированием. В Украине такая монопольная надстройка составляет уже 58% экономики, по данным Антимонопольного комитета.

Нетрудно заметить, что в нашей стране функционируют оба кольца. По мировой классификации, оптимальный уровень тени — до 15% ВВП (как в Германии). В таком случае государство выигрывает дважды: с одной стороны, большая часть налогов перераспределяется по широкой базе ВВП, а с другой — в экономике есть некий буфер, который выполнит роль социального стабилизатора в случае глобального кризиса или новой миграционной волны. Попытки сократить уровень тени ниже 15%, осуществленные во Франции, привели к тому, что в обществе лишь усилилось социальное напряжение, особенно в условиях массового притока трудовых мигрантов.

Таким образом, если бы сейчас в Украине кто-то вздумал чисто механически сократить теневую экономику, это привело бы лишь к существенному росту социального напряжения, когда несколько миллионов человек столкнулись бы либо с потерей работы, либо с ощутимым сокращением уровня заработной платы.

В былые годы МЭРТ почти всегда декларировало уровень теневой экономики не выше 40%. Основная причина — по классификации международных организаций, более высокий уровень характерен для стран, которые недостаточно борются с отмыванием денег. А попадание в списки FATF явно не входит в планы никакого правительства.

Но из реальных факторов детенизации в Украине пока присутствует лишь один: рост размера минимальной заработной платы, который приводит не так к увеличению реальных доходов населения (за исключением бюджетной сферы), как к росту легального фонда зарплаты и начислений на нее. Но этот фактор явно не тянет на 4% сокращения теневой экономики.

На данный момент МЭРТ оценивает уровень тени исходя из нескольких методик: 1) по методу затраты населения/розничная торговля (уровень теневой экономики по данному индикатору — 47%); 2) по электрическому и монетарному методу (28 и 24% соответственно); по методу убыточности (20%). Ни одна из указанных методик не может быть абсолютно точной, поэтому в министерстве рассчитывают агрегированный показатель. Именно он и показал снижение уровня теневой экономики до 31%.

Если брать метод, который оценивает динамику розничной торговли и реальных затрат населения на покупку потребительских товаров, то первый показатель в 2017-м вырос на 6,2%, а второй — на 3,4%. Логика здесь примерно следующая: если официальные торговые обороты растут быстрее, чем реальные доходы населения, значит, часть теневых доходов и своих заначек физические лица тратят в легальном секторе. То есть происходит детенизация. Хотя на самом деле речь идет о том, что часть торгового оборота в Украине формируется за счет трансфертов трудовых мигрантов, которые работают за рубежом: размер переводов указанных лиц в Украину в прошлом году превысил $9 млрд. Относить эти затраты на процесс детенизации было бы необъективно.

Электрический метод основан на предположении, что реальный рост ВВП сопровождается адекватным увеличением потребления электроэнергии (кроме бытового). В прошлом году ВВП вырос на 2,5%, а потребление электроэнергии в коммерческом секторе — на 1,6%. Значит, часть прироста валового продукта была обеспечена не реальным увеличением объемов производства, а выводом из тени определенной доли конечного продукта при равном уровне энергозатрат.

Монетарный метод исходит из динамики сокращения наличных в обороте (агрегат М0) по отношению к объему денежной массы (агрегат М2). Здесь наблюдается небольшое сокращение — до 27,5%.



Кроме того, в МЭРТ определяют и так называемые коэффициенты теневой экономики по отраслям (см. диаграмму). Примерный расчет по этим коэффициентам и реальным показателям ВВП в разрезе указанных отраслей показывает, что уровень тени в этих сегментах составляет до 500 млрд грн, или более 15% ВВП. Но тут как раз могут быть вопросы к определению самих коэффициентов. Во-первых, за бортом наблюдений оказался сектор здравоохранения и образования, теневые доли которых вполне сопоставимы с официальными показателями, особенно это касается медицины. Да и в сельском хозяйстве уровень тенизации де-факто значительно выше по причине того, что большая часть конечного продукта индивидуальных и фермерских хозяйств не охвачена официальной статистикой. То же самое можно сказать и про строительство и торговлю.

Кроме того, методология МЭРТ не вполне объективно оценивает уровень серой экономики при экспорте украинских товаров на мировые рынки. Крупнейшие отечественные ФПГ применяют разветвленную систему контролируемых иностранных компаний, аккумулирующих до 30% экспортной выручки, которая не учитывается официальной статистикой. Речь идет о $12-15 млрд, что применительно к нашему уровню ВВП составляет до 15%. Это что касается теневой экономики на макроуровне.

Что касается микроуровня, то, по данным Госстата, часть занятого населения находится вне перечня штатных работников (на предприятиях с численностью более 10 человек). Таких работников в Украине насчитывается более 8 млн. Большая их часть показывает либо минимальный заработок, либо вообще не декларирует никаких доходов. Если оценить совокупный доход указанной социальной группы исходя из размера средней заработной платы по стране, получим дополнительно почти 800 млрд грн по методу конечных доходов, или 27% ВВП.

Таким образом, теневой макроуровень (ФПГ) можно оценить в 15% ВВП, а теневой микроуровень (население и частные предприниматели) — до 30% валового продукта.

Это, так сказать, альтернативная оценка уровня теневой экономики в Украине.

В мировой экономической науке большое внимание в последнее время уделяют проблемам так называемой ненаблюдаемой экономики. По данным аналитических исследований Всемирного банка, на данный момент существует пять групп теневого сектора:

• теневые операции;

• незаконные виды деятельности;

• операции в неформальном секторе;

• собственное производство домохозяйств для домашних нужд;

• часть ВВП, утраченная в процессе сбора статистических данных.

Исходя из данной классификации, уровень тени в Украине, озвученный МЭРТ, касается лишь теневых операций, но не затрагивает незаконных видов деятельности, операций в неформальном секторе (микропредпринимательство) и собственное производство домохозяйств для личных нужд. Кроме того, качество и целостность охвата реального массива информации статистическими наблюдениями оставляет желать лучшего, и здесь также сокрыт определенный резерв неучтенного ВВП.

Но главное заключено в ином: неформальный сектор экономики — это самый надежный союзник украинского правительства на ближайшие 10 лет. Союзник, который помогает обеспечивать социальную стабильность в стране и кормит миллионы украинских семей. Однако союзник временный, ровно до тех пор, пока у нас в государстве не проведут качественные институциональные реформы, дерегуляцию бизнеса и демонополизацию предпринимательской среды. Вот тогда пути легальной экономики и тени разойдутся, как это и произошло в послевоенной Европе.





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