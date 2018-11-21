Бои на межбанке закончились обвалом: установлен новый курс валют

Курс валют на 21 ноября 2018 года: доллар с начала недели остается практически без изменений по отношению к гривне, а евро катастрофически подешевел

На среду 21 ноября Национальный банк Украины установил такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2776.3875 гривны

100 евро – 3170.9122 гривны

10 российских рублей – 4.2331 гривны.

Согласно данным на сайте Нацбанка, курс доллара на 21 ноября остался на прежнем уровне, 27,76 грн. Курс евро НБУ на 21 ноября опустился на 2 копейки, до 31,71 грн. Российский рубль подорожал.

В предыдущий банковский день, вторник 20 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2776.4829 гривны

100 евро – 3172.6870 гривны

10 российских рублей – 4.2063 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке во вторник 20 ноября торги закончились обвалом евро. Доллар к концу дня подешевел на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Курс евро упал на 21 копейку в покупке и на 23 копейки в продаже.

Нацбанк не выходил на аукцион. В 12 часов дня НБУ установил справочный курс доллара на уровне 27,7673 грн (в предыдущий банковский день он составил 27,7705 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар понизился до уровня 27,73/27,76 грн. Курс евро к концу сессии во вторник опустился до уровня 31,61/31,64.

В обменниках 20 ноября доллар подешевел на 2 копейки в покупке и продаже, до 27,90/27,95. Наличный евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже, до 31,75/31,85.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года заработает новый способ обмена валют. Украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы. Можно будет внести в аппарат наличные, а взамен получить выбранную валюту. Пользователь получит чек с указанной суммой операции, курсом конвертации и личными данными. Последние указываются при конвертациях более 150 тысяч грн. При этом любой желающий будет иметь право на обратную операцию в течение 15 минут, если решит, что его обслужили по невыгодному курсу или просто передумал.

Раньше в Украине действовал прием иностранной валюты через платежные терминалы, но без выдачи банкнот. То есть конвертация проходила в системе интернет-банкинга, но была закрыта до нормативного урегулирования. Одновременный прием наличных и их выдачу технически можно реализовать на специальных банкоматах, которые пока настроены на работу с гривной. Если спрос на новую услугу будет расти, то банки закупят новые аппараты. Финансисты надеются, что вскоре Национальный банк Украины даст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен.

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