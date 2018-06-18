Богомолец: Я требую открыть украинцам доступ к результатам клинических испытаний лекарств

Необходимо срочно поставить на голосование Верховной Раде Украины законопроект №4074 о внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств

Об этом заявила народный депутат и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook. По ее мнению, правительство скрывает от украинцев тяжелые побочные эффекты от лекарств.

«Только что на согласительном совете парламента я выступила с категорическим требованием поставить на голосование законопроект №4074, который должен открыть для украинцев результаты клинических испытаний лекарств в больницах. Ежегодно Минздрав проводит около 200 таких клинических испытаний и получает за это деньги. Однако результаты исследований засекречены, данные о негативных побочных эффектах от некоторых медикаментов, которые заходят в нашу страну и которыми лечат больных в больницах, — скрываются от людей», — уверена политик.

Она убеждена, что такими действиями правительство ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан.

«Поэтому, блокируя рассекречивание и обнародование данных о реальных побочных эффектах, которые вызывают лекарства, поставляемых в Украину, правительство ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан. И единственная возможность изменить ситуацию — принять законопроект 4074, который обяжет чиновников сказать людям правду», — написала парламентарий.

Председатель профильного комитета ВР надеется на консолидацию народных депутатов, которые в конце концов поддержат законопроект во втором чтении на заседании парламента в четверг, 21 июня.

«Проблема является насущной, законопроект планируют голосовать уже в четверг. Надеюсь на принципиальность и политическую волю руководства ВР и депутатов», — резюмировала Ольга Богомолец, которая является соавтором законопроекта №4074.

Напомним, проект закона о внесении изменения в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах» был проголосован парламентом в первом чтении еще в ноябре 2016 года.

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