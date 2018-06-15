Богомолец: Украина представила послам G7 тренинговый центр для парамедиков

Украина представила послам стран Большой семерки и дипломатам из Литвы, Польши и Южной Кореи Учебно-тренировочный центр домедицинской помощи, который по стандартам НАТО готовит парамедиков среди сотрудников правоохранительных органов, спасателей и пожарных

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и инициатор создания тренингового центра Ольга Богомолец, которая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым приняла участие в презентации.

«Дипломаты остались поражены масштабом и качеством подготовки личного состава, который способны как защищать, так и спасать людей в мирных, или же в боевых условиях. По их словам, Украина за последние несколько лет сделала гигантский шаг вперед по укреплению обороноспособности и подготовке военно-медицинских кадров», — рассказала парламентарий.

Богомолец напомнила, что выступила инициатором создания тренингового центра для парамедиков несколько лет назад во время презентации обороноспособности Нацгвардии Украины.

«Презентация тренингового центра для тренеров-парамедиков, инициатором создания которого я стала несколько лет назад, состоялась в рамках масштабной презентации обороноспособности Национальной гвардии Украины. Послам были продемонстрированы мобильный командный пункт, инновационная техника, танки, вертолеты, машины, квадрокоптер — большинство техники украинского производства. Кроме того, дипломаты стали свидетелями учений по проведению спецоперации, во время которой происходила эвакуация «раненых», — констатировала депутат.

Она подчеркнула, что опыт, приобретенный Украиной во время войны в Донбассе, очень заинтересовал иностранных специалистов.

«Сегодня опыт, полученный Украиной во время войны, вызывает большой интерес со стороны иностранных специалистов, которые готовы перенимать его и учиться у украинцев, а потому дипломаты активно интересовались ходом подготовки наших специалистов, а некоторые даже самостоятельно учились пользоваться оружием», — отметила председатель профильного комитета ВР.

По ее словам, послы стран Большой семерки готовы и в дальнейшем поддерживать Украину в политическом и дипломатическом плане.

«Послы стран G7 выразили Украине свою безоговорочную поддержку и выразили готовность и в дальнейшем поддерживать ее в политическом и дипломатическом плане, а также в сфере военно-технического сотрудничества», — отметила народная избранница.

Однако, по мнению председателя Комитета ВР, для того, чтобы Украина действительно стала независимой, сильной и безопасной, нам предстоит еще многое сделать.

«Общаясь с представителями сильных государств планеты, я чувствовала и гордость за свою страну, и чувство того, как много нам всем нужно еще сделать, чтобы наша страна стала реально независимой, сильной и безопасной. А также и то, что высшей ценностью сильного государства должно быть человеческая жизнь, жизнь и безопасность каждого украинца», — подытожила Богомолец.

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