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Богомолец идет в президенты (ВИДЕО). Новости политики — Деловая столица

Политика 06 Дек 2018
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Народный депутат от БПП Ольга Богомолец будет баллотироваться на пост президента Украины

Народный депутат от БПП Ольга Богомолец будет баллотироваться на пост президента Украины. Фото: .facebook.com/olgabogomolets

Она также записала видеообращение к украинцам, которое опубликовала на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Я заявляю о том, что я иду в президенты. Я не боюсь риска и не боюсь брать ответственность. Я хочу стать для украинского народа тем президентом, который гарантирует им справедливость. Президент, который начнет с себя, который будет жить такой жизнью, которой живут обычные люди. И тогда будут справедливые налоги и справедливые пенсии», — заявила Богомолец.

Как сообщала «ДС», спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал проект постановления №9342 о проведении выборов президента 31 марта 2019 года.

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