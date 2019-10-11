Богдан встретился с послами G7: О чем говорили. Новости политики

Глава Офиса президента Андрей Богдан пообщался с послами стран «Большой семерки»

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает «ДС».

«Андрей Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран «Большой семерки» и Европейского союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском.

«Андрей Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в «нормандском формате». Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство. Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога», — сообщили в пресс-службе.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник