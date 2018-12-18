Boeing потратит $20 млрд на выкуп акций. Котировки тут же взлетели на 4% — РБК

Boeing потратит $20 млрд на выкуп акций. Котировки тут же взлетели на 4%

Акции Boeing заметно подорожали после того, как крупнейший в мире аэрокосмический гигант увеличил свои квартальные дивиденды на 20%, а размер программы выкупа акций до $20 млрд

Boeing

BA

Купить

$515

(+56,62%)

Прогноз

03 дек 2018

К дате

UBS

Аналитик

58%

Надежность прогнозов

Штаб-квартира Boeing в Чикаго

(Фото: пользователя Tony с сайта flickr.com)

Авиастроительная корпорация Boeing увеличила квартальные дивиденды на 20%, до $2,055 за акцию. Компания также анонсировала увеличение программы обратного выкупа акций с рынка на $2 млрд, до $20 млрд. Котировки отреагировали ростом на 4%.

В соответствии с предыдущим планом корпорация уже выкупила акций на общую сумму $9 млрд и теперь намерена продолжить выкупать свои акции с рынка в январе будущего года. За последние шесть лет дивиденды компании выросли на 325%, а выкуп акций достиг $230 млн.

По мнению аналитиков Credit Suisse, акционеры положительно отнесутся к этой новости, особенно к агрессивному росту дивидендов, который подчеркивает доверие руководства к бизнесу. Аналитики швейцарского инвестбанка также отметили, что после сравнительно небольшого объема выкупа в 2018 году намеченная на первый квартал программа выкупа станет хорошим подспорьем для роста бумаг в первом квартале будущего года — в особенности если снижение котировок авиастроителя продолжится.

Аналитики еще одного швейцарского банка — UBS — рекомендуют покупать акции Boeing, ожидая их роста в ближайшие 12 месяцев на 66,5% от текущего уровня котировок. Годовую цель бумаг аналитики установили на отметке $515.

Сколько самолетов продает Boeing

Свой прогноз по акциям авиастроительной корпорации аналитики UBS делали после встречи лидеров США и Китая в Аргентине. Эксперты отметили, что доля китайских заказов на авиалайнеры составляет менее 4% от общего числа заказов — 277 судов из 5881. Есть заказы еще на 1000 самолетов, но есть ли среди них китайские, неизвестно.

По оценкам UBS, Китай нуждается в поставках 300 авиалайнеров Boeing в год, что говорит о том, что заказов пока сделано недостаточно. Аналитики связали это с неопределенностью в торговых переговорах между двумя странами.

Проанализировав ноябрьские данные Flight Global, аналитики UBS пришли к выводу, что Boeing ежемесячно поставляет 70-75 самолетов. Это означает, что общий объем поставок самолетов за год достигнет 700, тогда как целевой показатель компании 810-815 в год. Значит, корпорация должна значительно нарастить поставки самолетов в декабре. Между тем, в UBS полагают, что данные Flight Global занижены в сравнении с реальными данными по поставкам Boeing, приводя в пример данные за март, когда аэрокосмическая корпорация поставила 91 самолет.

Прогнозируя рост бумаг Boeing в перспективе ближайшего года, аналитики UBS исходили также из ожиданий повышения компанией дивидендов на 15%-20%, тогда как консенсус-прогноз предполагал рост дивидендов на 10%-12%.

Автор:

Сангалова Инга.

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