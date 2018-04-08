Боаоский азиатский форум достоин ожидания: Китай углубляет реформы и открытость, Азия стремится к совместному развитию и процветанию







8-11 апреля ежегодное совещание Боаоского азиатского форума-2018 состоится в провинции Хайнань. Для Азии и всего мира наступит «время Боао». Будучи первым мероприятием китайской «дипломатии на своем поле» в этом году, совещание Боаоского азиатского форума не только превосходит предыдущие по уровню и масштабу организации, многие его яркие моменты достойны ожидания.

Подаются новые сигналы реформ и открытости

3 апреля член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что председатель Си Цзиньпин по приглашению будет присутствовать на церемонии открытия ежегодного совещания форума и выступит с речью.

«Это самый яркий момент Боаоского азиатского форума в этом году», – отметил исполнительный директор Института по исследованию Боаоского азиатского форума Ян Сиюй, «в 2018 году отмечается 40-летняя годовщина с начала проведения политики реформ и открытости Китая, это также первый год начала последовательной реализации духа 19-го съезда КПК. На только что завершившихся сессиях ВСНП и ВК НПКСК были разработаны программы и планы, касающиеся работы во многих конкретных отраслях. В этот важный исторический момент выступление председателя Си Цзиньпина предоставит миру важную возможность для наблюдения за Китаем с “нулевого расстояния”».

Во время ежегодного совещания председатель Си Цзиньпин наиболее авторитетно проинтерпретирует великие достижения реформ и открытости Китая, его важный опыт и открытия, мировое значение и влияние, а также то, как Китай на новом историческом старте будет продвигать и расширять внешнюю открытость, а также углублять реформу. Помимо этого, он объявит о важных мерах, которые будут предприняты Китаем в рамках новых реформ и открытости.

Приложение усилий к содействию интеграции Азии

С самого начала своего создания Боаоский азиатский форум постоянно фокусировался на развитии Азии и прилагал усилия к ее интеграции. Тема нынешнего форума «Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания», которая связана с требованиями реальности и вызывает большое внимание разных сторон.

По мнению Ян Сиюя, несмотря на то, что мировая экономика начала демонстрировать тенденцию к стабилизации и восстановлению, данная тенденция все еще является слабой. В этом году Боаоский азиатский форум сосредоточивается на том, как Азия будет поддерживать открытость и инновации. В связи с этим, приглашение китайских и иностранных представителей разных кругов для совместного обсуждения не только крайне необходимо, но и важно. В этом году Боаоский азиатский форум представит три научных доклада: «Экономическая интеграция в Азии», «Доклад о новоразвивающихся экономических субъектах» и «Доклад о конкурентоспособности Азии». Их цель – дать рекомендации по стимулированию совместного развития в Азии.

Строительство сообщества единой судьбы человечества

Боаоский азиатский форум был создан 17 лет назад, его масштаб и влиятельность увеличиваются с каждым днем. В этом году более 2 тыс. гостей из разных кругов соберутся на форуме, чтобы вместе обсудить крупные планы по сотрудничеству и взаимовыигрышу, рассмотреть лучшие способы развития и процветания, предоставить «мудрость Боао» и предложить «силу Боао» Азии и миру.

Ван И сообщил, что во время совещания председатель Си Цзиньпин отчетливо выразит мнение и изложит позицию Китая касательно дальнейшего продвижения строительства сообщества единой судьбы Азии и человечества, а также создания прекрасного будущего в Азии и мире.

Ян Сиюй отметил, что будучи неофициальной платформой по обменам, Боаоский азиатский форум уже стал важным мостом, соединяющим Китай и мир, международной платформой по обменам с особенностями Азии и глобальным влиянием, форум играет важную роль для продвижения строительства сообщества единой судьбы человечества.

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