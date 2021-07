Bloomberg (США): противостояние России и Великобритании показывает, что новая война на море стала глобальной

В последний раз Россия и Великобритания конфликтовали в Черном море во время Крымской войны в середине XIX века. Тот трехлетний конфликт, наиболее известный благодаря балладе «Атака легкой бригады» («Charge of the Light Brigade,»), увековеченной Альфредом лордом Теннисоном (Alfred Lord Tennyson), также привел к использованию в бою телеграфа, железнодорожных перевозок войск и морских фугасных снарядов.

О территориальных спорах, подобных тем, которые привели к Крымской войне, снова начали сообщать в новостях — на прошлой неделе две страны столкнулись в спорных водах вблизи Украины, причем, то, как это происходило, лишь только начинает проясняться.

23 июня «Дефендер» (Defender), один из самых современных эсминцев британского ВМФ, проходил транзитом между двумя черноморскими портами. Его маршрут проходил через воды, на которые Российская Федерация, исходя из аннексии Крымского полуострова в 2014 году, заявляет свои права и считает своими территориальными водами.

Россия заявила, что один из ее военных кораблей произвел предупредительные выстрелы и что российские самолеты произвели бомбометание вблизи британского корабля. Оба утверждения впоследствии были опровергнуты Великобританией. Это произошло недалеко от Севастополя, порта и военно-морской базы, которые я несколько раз посещал, когда занимал высшие командные посты в Вооруженных силах НАТО.

Этот инцидент был тем более примечательным, если учесть противоречивые сведения. Русские предоставили подробную информацию: военный самолет Су-24 сбросил по курсу движения эсминца «Дефендер» четыре бомбы. Если это действительно так, то удивительно, что Россия захотела вести стрельбу и производить бомбометание в непосредственной близости от военного корабля страны-члена НАТО.

Британцы, казалось, инцидент проигнорировали, а министр обороны Бен Уоллес (Ben Wallace) просто сказал, что «Дефендер» «осуществлял обычный проход из Одессы в Грузию через Черное море». Однако, согласно сообщениям британской прессы, правительство Великобритании знало, что выход эсминца «Дефендер» из украинского порта будет провокацией для России, и эта «вылазка» была одобрена лично премьер-министром Борисом Джонсоном (Boris Johnson).

Причиной черноморского конфликта является то, что Великобритания (и остальные страны НАТО) поддерживают позицию Украины, согласно которой вторжение России в Крым и последующая его аннексия в 2014 году были нарушением международного права. Великобритания по-прежнему признает территориальные воды у берегов Крыма принадлежащими Украине и осуществляла общепризнанное право на мирный проход военных кораблей в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которую подписали Россия, Великобритания и Украина.

Это и лежит в основе новой «большой игры» на море — современной версии интриг и манипуляций, балансирования на грани войны между Британской и Российской империями в XIX веке, когда авторитарные государства оспаривали проход военных кораблей, разрешенный международным правом.

Более того, значение имеет не обстановка, сложившаяся в Черном море, а более общий принцип свободы открытого моря. Я спросил нескольких старших морских офицеров (как американских, так и британских) об этом инциденте и аналогичных действиях США в Южно-Китайском море вокруг военизированных искусственных островов, построенных Пекином. Все они сошлись во мнении, согласно которому в будущем мы станем свидетелями гораздо большего числа подобного соперничества и споров между западными союзниками и укрепляющимся авторитарным союзом Китая и России. Один британский офицер прислал мне заголовок из «Дейли телеграф» (The Daily Telegraph), который гласил: «Великобритания по-прежнему является второй военно-морской державой в мире, и мы должны соблюдать закон».

Великобритания также направляет мощную авианосную ударную группу, во главе с 65 000-тонным авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) в западную часть Тихого океана. Там АУГ присоединится к военным кораблям из США, Франции, Австралии и Германии, в частности, для участия в таких патрулях по обеспечению свободы судоходства. Вполне вероятно, что возможность выполнения аналогичных миссий рассмотрят и страны «Четырехстороннего диалога по безопасности» — Австралия, Индия, Япония и США. Также возможно проведение совместных операций США и союзников вокруг островов в Персидском заливе, на которые претендует Иран, и, возможно, вблизи островов, оспариваемых Японией и Китаем в Восточно-Китайском море.

Хотя США поступают безрассудно, отказываясь от участия в Конвенции по морскому праву (выдвигая псевдо-аргументы в отношении Международного органа ООН по морскому дну, регулирующего добычу полезных ископаемых на морском дне), они по-прежнему придерживаются практически всех положений. Это мощный и всеобъемлющий документ, полностью согласованный в начале 1980-х годов, который обеспечивает свободу открытого моря, от которого зависит мировая экономика. Ее защита — в Черном море или Южно-Китайском море, или где-либо еще — оказывает положительное влияние на мировой порядок.

Несомненно, военному кораблю «Дефендер» дали удачное название (defender — «защитник»), он выполняет важную задачу по защите свободы судоходства в условиях новой «великой игры» на море.

Джеймс Ставридис — обозреватель издания «Блумберг», адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, а также почетный декан Школы права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса (the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University). Председатель правления Фонда Рокфеллера (Rockefeller Foundation) и заместитель председателя по глобальным вопросам международной корпорации «Карлайл Груп» (Carlyle Group). Его последняя книга — «2034: Роман о следующей мировой войне» («2034: A Novel of the Next World War″).

