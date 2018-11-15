Bloomberg (США): где российская «Амазон»?

Bloomberg, США © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В большинстве стран в электронной торговле господствуют один-два гиганта, скажем, «Амазон» в США и «Алибаба» в Китае. В России как минимум полдюжины компаний конкурируют за право называться королевой онлайновой коммерции. Но ситуация наверняка изменится, считает автор «Блумберг», так как компании намерены вкладывать средства в развитие электронной торговли, и это непременно вызовет волну слияний.

Разрозненный рынок розничной электронной торговли в России ожидает быстрый рост — и консолидация.

Илья Хренников

В большинстве стран на рынке электронной торговли господствуют один-два гиганта, скажем, «Амазон» в США и Британии, «Алибаба» в Китае и «Меркадо Либре» в Бразилии. В России, где самому крупному интернет-магазину принадлежит менее семи процентов рынка, как минимум полдюжины компаний конкурируют за право называться королевой онлайновой коммерции.

Но ситуация наверняка изменится, так как электронные розничные торговцы намерены потратить более миллиарда долларов на свои вебсайты, складские помещения и службы доставки. Вложения средств начнутся с будущего года, и они дадут толчок развитию онлайновой торговли в России, доведя к 2023 году ее объем до 52 миллиардов долларов, что намного больше показателя 2018 года в 19 миллиардов. Такой прогноз дает банковский холдинг «Морган Стэнли». Это наверняка вызовет волну слияний, в результате которых на рынке останется лишь небольшая группа сильных игроков. «Это прорывной год для российской электронной коммерции, — говорит московский аналитик из „Райффайзенбанка» Сергей Либин. — Местные интернет-гиганты формируют альянсы с другими тяжеловесами с целью захвата рынка».

Интернет-компания «Яндекс» объединила усилия с государственным Сбербанком, чтобы создать торговую площадку «Беру», которая намерена превратить сайт сравнения цен в полноценную компанию розничной интернет-торговли с пунктами обработки и исполнения заказов по всей стране. Компания информационных технологий «Мэйл.ру» (Mail.ru) вместе с группой «Алибаба» создает интернет-магазин, предлагающий всевозможные товары. Онлайновый гипермаркет «Озон.ру» (Ozon.ru) при поддержке миллиардера Владимира Евтушенкова в этом году собрал 80 миллионов долларов и планирует в два с лишним раза увеличить объем своих складских помещений. Торгующие бытовой техникой и электроникой «Ситилинк» и «М. Видео» расширяют ассортимент своих товаров. А специализирующийся на продаже одежды интернет-магазин «Вайлдберриз» начал продавать электронику, бытовую технику и прочую продукцию. Bloomberg14.11.2018EurasiaNet08.11.2018

Необычной особенностью российского рынка электронной торговли является отсутствие на нем компании «Амазон». «Фейсбук» и «Гугл» пытаются захватить долю рынка, а вот «Амазон» и многие другие крупные зарубежные компании не спешат вкладывать деньги в страну, у которой законы ограничивают иностранное владение и которая ходит под международными санкциями за аннексию Крыма. Даже крупнейший иностранный оператор «Алибаба», и тот пробирается на российский рынок на цыпочках, продавая импортную продукцию напрямую покупателям, но не инвестируя средства в свой бизнес в России. Большое преимущество для иностранцев заключается в том, что им не надо закладывать в цену существующий в стране 18-процентный НДС, если стоимость покупки меньше 1 100 долларов. «С логистикой в России сложно, — говорит исследователь российского интернета Федор Вирин из аналитического агентства „Дейта Инсайт». — Трансграничная модель без физического присутствия является наиболее успешной стратегией для международных онлайновых ритейлеров».

По многим признакам Россию ждет рост электронной розничной торговли. Интернет там развит лучше, чем в Бразилии и Индии, а смартфонов в России больше. В этой стране примерно 270 миллионов банковских платежных карт, а рост их количества по сравнению с 2012 годов составляет две трети. Это тоже данные «Морган Стэнли». «Деньги рекой текут в российскую электронную коммерцию, — говорит Артем Соколов, работающий президентом Ассоциации компаний интернет-торговли, которая лоббирует интересы интернет-магазинов. — В будущем году этот рынок получит мощный толчок к развитию благодаря росту продаж бакалейных и продовольственных товаров. Кроме того, правительство готово узаконить онлайновую продажу алкоголя и лекарств, что создаст дополнительный стимул».

Большая часть инвестиций пойдет на то, чтобы обеспечить более эффективную доставку товаров потребителям. В рейтингах Всемирного почтового союза Россия занимает 37-е место по услугам почты, отставая от Китая, Индии и даже Молдавии. Посылки часто теряются, и еще два года тому назад «Почта России» не доставляла их в квартиры по адресам. А услуги частных курьерских компаний слишком дороги для большинства покупателей.

Это значит, что будущим игрокам на рынке интернет-торговли придется вкладывать больше средств в свою логистику. Например, у «Вайлдберриз» есть огромный склад в Москве, а также складские помещения поменьше по всей стране. Кроме того, у нее автопарк из 600 машин. У «Озон» есть собственная курьерская служба, включающая более пяти тысяч точек самовывоза и получения посылок из ячеек. «Хорошая цепочка поставок и знание логистики — это ключ к расширению онлайновых продаж в России», — говорит директор по корпоративному развитию «Озон» Даниил Федоров.

Конечно, у традиционных российских ритейлеров есть многие из этих компонентов, благодаря чему такие сетевые компании как «Экс-5 Ритейл» и «Магнит» вполне могут создать конкуренцию онлайновым торговцам. Эти сети, вкладывающие большие средства в складские помещения и логистику, могут создать собственные фирмы розничной интернет-торговли либо купить несколько онлайновых компаний-новичков, говорит Иван Федяков, возглавляющий исследовательскую компанию «Инфолайн». У таких конкурентов как «Яндекс» и «Мэйл.ру» достаточно финансовых средств и сил, чтобы на протяжении нескольких лет нести убытки, создавая свой бизнес. А вот новички на рынке электронной коммерции нуждаются в финансовых вливаниях, чтобы вести свою работу. «Им будет трудно конкурировать, — говорит Федяков. — Они ведь не сидят на куче наличности, предоставленной инвесторами, и у них нет солидного бизнеса в обычной торговле».

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